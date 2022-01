Bald wird auf RTL wieder getanzt: Mitte Februar startet „Let’s Dance“ 2022. Auch in Staffel 15 der Erfolgsshow wagen sich Promis auf das TV-Tanzparkett und zeigen ihr Können an der Seite von Profitänzern. Die dreiköpfige Jury wird dann wieder die Performances bewerten.

Wann läuft die Show auf RTL und RTL Plus, früher TVNow? Start, Sendetermine, Sendezeit, Stream, Moderatoren und weitere Infos erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Let’s Dance“ 2022: Start, Sendetermine, Sendezeit

Der Startschuss für Staffel 15 fällt am Freitag, 18. Februar 2022. Wie immer läuft an diesem Abend die Kennenlernshow. So wie in den letzten Jahren auch, werden die Folgen immer freitags live zur Primetime auf RTL ausgestrahlt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Kennenlernshow: 18.02.2022 um 20:15 Uhr

Sobald die weiteren Sendetermine bekannt sind, aktualisieren wir diese fortlaufend.

„Let’s Dance“ 2022: Wiederholung auf RTL

Für gewöhnlich sendet RTL die einzelnen Folgen auch nochmal als Wiederholung. Wann diese im TV laufen, ist aktuell noch nicht bekannt.

„Let’s Dance“ 2022: Stream auf RTL Plus bzw. TVNow

Wiederholung abrufbar. Wie bei den bisherigen Staffeln können die Zuschauer die Tanzshow auch im Livestream auf RTL Plus, früher TVNow, verfolgen. Die ganzen Folgen sind auch im Nachhinein noch alsabrufbar.

Bei der Streamingplattform sind auch alte Staffeln verfügbar. Zum Abruf von Staffel 13 und Co. wird allerdings ein kostenpflichtiger Premium-Account benötigt.

„Let’s Dance“ 2022: Kandidaten

Wer wagt die tänzerischer Herausforderung in diesem Jahr? RTL hat die ersten sieben Kandidaten bekannt gegeben, die alle ein Ziel vor Augen haben: „Dancing Star“ 2022 werden. Wer sie sind, seht ihr hier:

Caroline Bosbach

Mathias Mester

Michelle

Sarah Mangione

Timur Ülker

Cheyenne Ochsenknecht

Hardy Krüger jr.

Ausführliche Infos zu allen Teilnehmern findet ihr hier:

„Let’s Dance“ 2022: Jury und Moderatoren

Auch in Staffel 15 bleibt die Jury unverändert: Das bewährte Jury-Trio aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez bewertet auch in diesem Jahr die Teilnehmer.

Moderiert wird die neue Staffel wieder von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, die die Show seit 2011 gemeinsam präsentieren.