Am 26. Februar 2021 startet die neue Staffel der Tanzshow „Let’s Dance“ auf RTL. Wie in jedem Jahr treten 14 prominente Teilnehmer an, um ihre Tanzkünste unter Beweis zu stellen. Mit dabei ist auch Vanessa Neigert.

RTL-Fans kennen die Sängerin noch von ihrer Teilnahme bei „DSDS“ im Jahr 2009. Seitdem ist allerdings viel in ihrem Leben passiert. Mann, Kinder und Musikkarriere – alle Infos und Fakten zu Vanessa Neigert findet ihr hier.

Vanessa Neigert Steckbrief: Mann, Kinder, Instagram

Name: Vanessa Neigert

Alter: 28

Geburtstag: 11. Juli 1992

Geburtsort: Treviglio, Italien

Wohnort: Augsburg

Staatsangehörigkeit: deutsch

Beruf: Sängerin

Beziehungsstatus: verheiratet

Kinder: 2 Kinder

Werdegang und Karriere von Vanessa Neigert: DSDS, TV, Musik

Ursprünglich wollte Vanessa Neigert den Beruf ihrer Eltern erlernen, die als Hochseilartisten ihr Geld verdienten. Im Alter von 16 Jahren nahm die Sinteza allerdings an der 6. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ teil und erreichte die Mottoshows. Bei DSDS interpretierte die Sängerin meist Schlager der 1950er- und 1960er-Jahre. Im April 2009 schied sie als Sechstplatzierte aus der Sendung aus.

Ihr Debütalbum „Mit 17 hat man noch Träume“, das Coverversionen deutscher Schlager beinhaltet, erschien im Oktober 2009 und erreichte Platz 31 der deutschen Albumcharts. In den folgenden Jahren veröffentlichte Neigert mehrere Alben und trat hin und wieder im „ZDF-Fernsehgarten“ und bei „Immer wieder sonntags“ auf. Außerdem war sie mit Stefan Mross, Inka Bause und Michael Hirte auf Tournee.

Vanessa Neigert: Handgeschriebene Briefe an „Let’s Dance“

Vanessa Neigert träumte schon seit Jahren von einer Chance in der Tanzshow „Let’s Dance“. Deshalb schickte sie immer wieder handgeschriebene Briefe an verschiedenste „Let's Dance“-Mitarbeiter. Als ihr dann von „Let’s Dance“-Juror Jorge Gonzáles höchstpersönlich die Botschaft verkündet wurde, dass sie in der 14. Staffel der Show als Kandidatin dabei würde, war die Begeisterung bei der Sängerin groß: „Ich freu mich so, ohne Ende“, sagte sie im Gespräch mit RTL.

Youtube

Vanessa Neigert Familie: Sohn, Tochter und Mann

Im Jahr 2016 wurde Vanessa Neigert erstmals Mutter. Ihr Sohn Thiago blieb allerdings nur kurze Zeit ein Einzelkind: Im September 2020 bekam sie noch eine Tochter. „Ihr Verlobter und ihr Sohn freuen sich sehr, sie sind überglücklich“, erklärte ihr Management kurz nach der Geburt gegenüber „Promiflash“. Doch wer ist der Mann an der Seite der Schlagersängerin? Das ist nicht bekannt, denn ihren Ehemann hält Vanessa Neigert weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Diese Kandidaten sind auch bei „Let’s Dance“ 2021 dabei

Neben Vanessa Neigert sind 13 weitere Kandidaten bei der neuen Staffel von „Let’s Dance“ dabei. Wer kämpft um den Titel „Dancing Star 2021“?

Jan Hofer

Nicolas Puschmann

Auma Obama

Valentina Pahde

Mickie Krause

Senna Gammour

Erol Sander

Lola Weipert

Rurik Gislason

Ilse DeLange

Kim Riekenberg

Sendetermine bis Profitänzer: Alle Infos zu „Let’s Dance“ 2021

Weitere Artikel zum Thema „Let’s Dance“ 2021 findet ihr hier: