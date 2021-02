„Let’s Dance“ 2021 startet am 26. Februar auf RTL. In der neuen Staffel sind wieder 14 prominente Kandidaten dabei, die ihre Tanzkünste an der Seite von Profis unter Beweis stellen. Valentina Pahde hat schon viel Erfahrung im Fernsehen und auch, was das Tanzen angeht, ist sie zuversichtlich: „Normalerweise schlüpfe ich in verschiedene Rollen, doch jetzt werde ich 100 Prozent Valentina Pahde sein und mich in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer von ‚Let´s Dance’ tanzen.“

Alle Infos zu Valentina Pahde, ihrem Leben und ihrer Karriere findet ihr in diesem Porträt.

Valentina Pahde Steckbrief: Alter, Beruf, Instagram

Name: Valentina Pahde

Alter: 26

Geburtstag: 04. Oktober 1994

Geburtsort: München

Wohnort: Berlin

Staatsangehörigkeit: deutsch

Beruf: Schauspielerin

Beziehungsstatus: Single

Schwester: Cheyenne Pahde

Instagram: valentinapahde

„Marienhof“, „GZSZ“, „Sunny“ – Valentina Pahdes Karriere

Mit ihrer Zwillingsschwester zusammen spielte sie in „Forsthaus Falkenau“ die Rolle der Katharina Arnhoff. Da Kinder nur sehr begrenzte Arbeitszeiten haben, kann man mit Zwillingen die Zeit fürs Filmen quasi verdoppeln. Später hatten die beiden einen Gastauftritt in der RTL-Sendung „Schulmädchen“ und Valentina spielte auch bei der Serie „Marienhof“ mit. Im Kinofilm „Fack ju Göhte“ übernahm sie eine kleine Rolle.

Ihren großen Durchbruch hatte sie mit ihrer Rolle als Sunny Richter bei „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“. Damit hatte sie so großen Erfolg, dass sie ihr eigenes Spin-Off bekam. Alles Weitere zu „Sunny“ lest ihr in diesem Artikel:

Hat Valentina Pahde einen Freund?

Aktuell ist die 26-Jährige Single. Von 2015 bis 2016 war Valentina mit ihrem GZSZ-Kollegen Raúl Richter zusammen. Später war sie in einer Beziehung mit Chris Eggers, doch auch diese hielt nicht.

