Am Donnerstagabend, 04.11.2021, geht es im ZDF wieder auf den Lorenzhof nach Himmelsruh. Die Zuschauer begleiten Hebamme Lena Lorenz in der Folge „Retterbaby“ dabei, wie sie einen schweren Schicksalsschlag verarbeiten muss.

Doch welche Handlung erwartet die Zuschauer in Folge 3? Und welche Schauspieler treten auf? Alle Infos rund um Mediathek, Besetzung und die Folgen von Staffel 7 im Überblick gibt es hier.

„Lena Lorenz – Retterbaby“: Handlung in Folge 3

Es ist eine schwierige Zeit für Lena Lorenz: Sie befindet sich nach dem Unfalltod ihres Mannes in einer Art Schockstarre. Quirin ist bei einem dramatischen Rettungsversuch ums Leben gekommen. Emotional macht Lena daraufhin dicht – wird aber gleichzeitig von einem bewegenden Fall aufgewühlt.

Die kleine Ronja ist an Leukämie erkrankt. Ihre Mutter Claudia, mit der Lena zur Schule ging, erwartet Nachwuchs. Sie und ihr Mann Joe hoffen darauf, dass Stammzellen aus der Nabelschnur nach der Entbindung für Ronja als Spende geeignet sind. Auf ihren kleinen Bruder freut sich Ronja schon sehr. Die Neunjährige weiß auch, dass er ein möglicher Stammzellenspender ist, aber das scheint ihren Eltern viel wichtiger zu sein als ihr.

Claudia und Joe ziehen vorübergehend in die Ferienwohnung auf dem Lorenzhof, weil sie von hier aus rasch ins Krankenhaus können. Dass sich auch in Lenas Leben mit einem Schlag alles verändert hat, wussten beide zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Ausgerechnet die kleine Ronja scheint der einzige Mensch zu sein, zu dem Lena Zugang findet. Währenddessen beobachtet Eva, wie sich ihre Tochter zurückzieht und es nicht schafft, sich mit der Beisetzung ihres verstorbenen Mannes Quirin zu beschäftigen. Menschen, von denen sie es nicht erwartet hätte, helfen ihr Abschied zu nehmen und dabei, eine neue Vorstellung vom Tod zu erhalten.

Ronja (Lisa Marie Trense, l.) ist überglücklich über ihren kleinen Bruder. Ihre Eltern hoffen nun, dass der Kleine auch als Spender für Ronja in Frage kommt, was Lena Lorenz (Judith Hoersch, M.) und Dr. Keller noch kritisch sehen.

© Foto: ZDF / Walter Wehner

„Lena Lorenz – Retterbaby“: Darsteller am 04.11.2021

Welche Schauspieler sind in Folge 3 von Lena Lorenz im ZDF zu sehen? Wir zeigen euch den Cast von „Retterbaby“ im Überblick.

Rolle – Schauspieler

Lena Lorenz – Judith Hoersch

Eva Lorenz – Eva Mattes

Bastian Pfeiffer – Raban Bieling

Vinz Huber – Michael Roll

Julia Obermeier – Liane Forestieri

Franz Roth – Pablo Sprungala

Georg Striebel – Sebastian Edtbauer

Hanne Striebel – Kerstin Dietrich

Dr. Stefan Keller – Thomas Limpinsel

Marlon Schubert – Nicolas Wolf

Claudia Hartwig – Dagny Dewath

Joe Hartwig – Sebastian Fischer

Ronja Hartwig – Lisa Marie Trense

Pfarrer Nikolaus Frenzel – Christoph Stoiber

Postbote – Tobias Berroth

Caspar Pankofer – Gerhard Acktum

Simone Pankofer – Olivia Silhavy

„Lena Lorenz“: Sendetermine und Episodenguide

In vier neuen Folgen gibt es im Herbst 2021 in Staffel 7 wieder Einblicke in das Leben von Hebamme Lena Lorenz. Das anfängliche Glück von ihr und Mann Quirin durch die Geburt ihres Sohns Luis wird jedoch durch einen schweren Schicksalsschlag zerstört...

Alle Folgen mit Sendetermine im ZDF im Überblick:

Folge 1: „Eltern für mein Kind“ am 21.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: „Zerbrechliches Glück“ am 28.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: „Retterbaby“ am 04.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: „Hinter Gittern“ am 11.11.2021 um 20:15 Uhr

„Lena Lorenz“: Mediathek, Stream, Wiederholung

Bereits vor der Ausstrahlung im TV gibt es die neue Folge von „Lena Lorenz“ in der ZDF-Mediathek zu sehen. Neben „Retterbaby“ kann man vorab auch schon Folge 4 „Hinter Gittern“ streamen.

Gute Nachrichten für alle, die die bereits ausgestrahlten Folgen 1 und 2 verpasst haben: Sie stehen als Wiederholung in der Mediathek auf Abruf im kostenlosen Stream zur Verfügung.

„Lena Lorenz“ Drehorte: Wo spielt die Serie?

Das Heimatdorf von Hebamme Lena Lorenz ist Himmelsruh – ein fiktiver Ort vor malerischer Kulisse. Doch wo liegen die realen Drehorte der ZDF-Reihe?