Am Donnerstagabend, 11.11.2021, ist es wieder soweit: Eine neue Folge „Lena Lorenz“ kommt im ZDF. „Hinter Gittern“ ist die letzte Folge von Staffel 7 und führt Hebamme Lena Lorenz ins Gefängnis, wo sie eine Inhaftierte in den Wochen vor der Geburt begleitet. Die Frau hofft auf die Genehmigung des Mutter-Kind-Vollzugs, doch dann kommt alles anders…

Doch welche Handlung erwartet die Zuschauer in Folge 4? Und welche Schauspieler treten auf? Alle Infos rund um Mediathek, Besetzung und die Folgen von Staffel 7 im Überblick gibt es hier.

„Lena Lorenz – Hinter Gittern“: Handlung in Folge 4

Lena Lorenz kommt als Hebamme ins Gefängnis um die Inhaftierte Sally – die ihr Baby unbedingt bei sich behalten möchte – in den Vorwehen zu versorgen.

Lena fühlt sich im Gefängnis zunächst sehr beklemmt und kann sich schwer vorstellen, dass ein Baby in solcher Umgebung aufwachsen kann. Sally baut immer mehr Vertrauen zu ihr auf.

Sie selbst hatte es in ihrer Kindheit schwer und möchte für ihr eigenes Kind da sein. Daher beantragt sie einen Mutter-Kind-Vollzug. Lena sieht wie sehr das Kind Sally helfen könnte.

In ihrer Zelle werden dann allerdings Drogen entdeckt, was die Chancen auf ihre Mutter-Kind-Haft verschmälert. Nach der Geburt flieht sie, aus Angst ihr Kind für immer zu verlieren.

Julia und Marlon bauen in der Zwischenzeit ein Spielhaus nach Quirins Plänen für den kleinen Luis. Der Schmerz über den Verlust ihres Mannes hindert Lena daran sich über diese Geste zu freuen.

Sally Wilkens (Henriette Hölzel) hat Angst, dass man ihr den Mutter-Kind-Vollzug nicht genehmigt und flieht aus dem Krankenhaus.

„Lena Lorenz – Hinter Gittern“: Darsteller am 11.11.2021

Welche Schauspieler sind in Folge 4 von Lena Lorenz im ZDF zu sehen? Wir zeigen euch den Cast von „Hinter Gittern“ im Überblick.

Rolle – Schauspieler

Lena Lorenz – Judith Hoersch

Eva Lorenz – Eva Mattes

Bastian Pfeiffer – Raban Bieling

Vinz Huber – Michael Roll

Julia Obermeier – Liane Forestieri

Franz Roth – Pablo Sprungala

Georg Striebel – Sebastian Edtbauer

Hanne Striebel – Kerstin Dietrich

Dr. Stefan Keller – Thomas Limpinsel

Marlon Schubert – Nicolas Wolf

Toni Vogler – Tom Kreß

Sally Wilkens – Henriette Hölzel

Janine Bucher – Hanna Scheibe

Anka Voss – Julia Becker

Hera Früchtl – Maria Bachmann

Kati Mossner – Michaela Saba

Herrmann Katzenbach – Fritz Egger

Anna Prückl – Sarah Lavinia Schmidbauer

Martina Bechler – Morena Hummel

Nicola Dahn – Anna Kaminski

„Lena Lorenz“: Sendetermine und Episodenguide

In vier neuen Folgen gibt es im Herbst 2021 in Staffel 7 wieder Einblicke in das Leben von Hebamme Lena Lorenz. Das anfängliche Glück von ihr und Mann Quirin durch die Geburt ihres Sohns Luis wird jedoch durch einen schweren Schicksalsschlag zerstört...

Alle Folgen mit Sendetermine im ZDF im Überblick:

Folge 1: „Eltern für mein Kind“ am 21.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: „Zerbrechliches Glück“ am 28.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: „Retterbaby“ am 04.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: „Hinter Gittern“ am 11.11.2021 um 20:15 Uhr

„Lena Lorenz“: Mediathek, Stream, Wiederholung

Bereits vor der Ausstrahlung im TV gibt es die neue Folge von „Lena Lorenz“ in der ZDF-Mediathek zu sehen. Neben „Retterbaby“ kann man vorab auch schon Folge 4 „Hinter Gittern“ streamen.

Gute Nachrichten für alle, die die bereits ausgestrahlten Folgen 1 und 2 verpasst haben: Sie stehen als Wiederholung in der Mediathek auf Abruf im kostenlosen Stream zur Verfügung.

„Lena Lorenz“ Drehorte: Wo spielt die Serie?

Das Heimatdorf von Hebamme Lena Lorenz ist Himmelsruh – ein fiktiver Ort vor malerischer Kulisse. Doch wo liegen die realen Drehorte der ZDF-Reihe?