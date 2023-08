In diesem Jahr findet die Leichtathletik-WM 2023 in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt. Vom 19. August bis zum 27. August treffen die weltbesten Leichtathleten aufeinander und kämpfen um die begehrten Medaillen. Weil die WM in Eugene im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie verschoben worden war, stehen nun schon wieder Titelkämpfe an.

Am heutigen Freitag fallen unter anderem Entscheidungen im Dreisprung und Speerwurf.

Leichtathletik-WM heute: Diese Entscheidungen fallen am Freitag

Für die deutschen Zehnkampf-Asse Leo Neugebauer und Niklas Kaul beginnt nach langem Warten am siebten Wettkampftag die Leichtathletik-WM in Budapest. Der Weltjahresbeste Neugebauer sowie Europameister und Ex-Weltmeister Kaul müssen am Freitag um 10.05 Uhr mit den 100 Metern die erste Disziplin absolvieren. Dritter deutscher Teilnehmer ist Manuel Eitel, die Entscheidung fällt am Samstag. Ab 10.10 Uhr ist Speerwurf-Europameister Julian Weber in der Qualifikation gefordert und will den Sprung ins Finale am Sonntag schaffen.

Alle Informationen zum Zeitplan der heutigen Final-Entscheidungen bei der Leichtathletik-WM im Überblick:

19:35: Dreisprung, Frauen, Finale

20:20: Speerwurf, Frauen, Finale

21:40: 200 m, Frauen, Finale

21:50: 200 m, Männer, Finale

14:15: Pk deutsches Team

Budapest (Ungarn)

Übertragung: Hier seht ihr die Leichtathletik-WM live im TV und Stream

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen die Leichtathletik-WM an allen Tagen im Free-TV und Stream. Außerdem bietet der Privatsender Eurosport eine Übertragung an. Bei den kostenpflichtigen Anbietern discovery+ und DAZN könnt ihr die Weltmeisterschaft ebenfalls verfolgen.

Am heutigen Freitag überträgt das ZDF sowohl die Wettkämpfe von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 12:05 bis 13:15 Uhr live im TV und Stream. Zudem gibt es im ZDF von 19:25 bis 22:00 Uhr die Entscheidungen live zu sehen.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick: