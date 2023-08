In diesem Jahr findet die Leichtathletik-WM 2023 in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt. Vom 19. August bis zum 27. August treffen die weltbesten Leichtathleten aufeinander und kämpfen um die begehrten Medaillen. Weil die WM in Eugene im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie verschoben worden war, stehen nun schon wieder Titelkämpfe an.

Am heutigen Donnerstag fallen unter anderem Entscheidungen im Stabhochsprung und bei den 400 Meter Hürden.

Leichtathletik-WM heute: Diese Entscheidungen fallen am Donnerstag

Die deutschen Teilnehmer sind bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest am sechsten Wettkampftag bereits früh gefordert. Die Wettbewerbe über 35 Kilometer Gehen von Männern und Frauen beginnen an diesem Donnerstag um 7.00 Uhr. Mit dabei ist Christopher Linke, der am vergangenen Samstag über 20 Kilometer mit deutschem Rekord Fünfter wurde. Zu schaffen machen dürfte allen trotz der Startzeit am Morgen die große Wärme und die hohe Luftfeuchtigkeit. Am Abend fallen fünf weitere Entscheidungen.

Alle Informationen zum Zeitplan der heutigen Final-Entscheidungen bei der Leichtathletik-WM im Überblick:

07:00: 35 km Gehen, Männer 35 km Gehen, Frauen

19:30: Weitsprung, Männer, Finale

20:15: Hammerwurf, Frauen, Finale

21:25: 100 m Hürden, Frauen, Finale

21:35: 400 m, Männer, Finale

21:50: 400 m Hürden, Frauen, Finale

Übertragung: Hier seht ihr die Leichtathletik-WM live im TV und Stream

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen die Leichtathletik-WM an allen Tagen im Free-TV und Stream. Außerdem bietet der Privatsender Eurosport eine Übertragung an. Bei den kostenpflichtigen Anbietern discovery+ und DAZN könnt ihr die Weltmeisterschaft ebenfalls verfolgen.

Am heutigen Donnerstag überträgt die ARD sowohl die Wettkämpfe von 7 bis 9 Uhr im TV und Stream als auch die Entscheidungen von 18.50 bis 21 Uhr.

Programmänderung bei Leichtathletik-WM aufgrund großer Hitze

Die große Hitze in Budapest hat zu einer Programmänderung bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften geführt. Wie der Weltverband am Dienstag mitteilte, wurden die Vorläufe der Frauen über 5000 Meter an diesem Mittwoch vom Vormittag auf den Abend verlegt. Nach einem Unwetter zum Auftakt am vergangenen Samstag steigen die Temperaturen in Budapest seitdem jeden Tag über 30 Grad.