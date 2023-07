Das Wacken Open Air ist weltweit bekannt und lockt jedes Jahr Zehntausende Besucher in die Provinz. Doch wie ist es eigentlich entstanden? Darum geht es in „Legend of Wacken“ von RTL. Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt die neue Serie, wie das Heavy-Metal-Festival einst gegründet wurde. Es geht um Holger Hübner und Thomas Jensen, die vor 30 Jahren einen großen Traum hatten.

Wie viele Folgen gibt es? Wann und wo läuft die Serie? Und wer spielt mit? Wir haben euch alle Infos zu „Legend of Wacken“ zusammengestellt.

Wie viele Folgen umfasst „Legend of Wacken“?

Die neue Mini-Serie umfasst sechs Folgen, die eine Länge von ca. 45-60 Minuten haben.

Wann startet „Legend of Wacken“ im TV und Stream?

Die neue Serie feiert zunächst online Premiere: Am Freitag, 07.07.2023, gehen alle sechs Folgen beim Streamingdienst RTL+ an den Start. Am Mittwoch, 12.07.2023, folgt dann die Free-TV-Premiere auf dem RTL-Sender NITRO.

„Legend of Wacken“: Sendetermine auf NITRO

Der Sender NITRO zeigt an zwei Abenden jeweils drei Folgen ab 20:15 Uhr. Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1 „Painkiller“: Mittwoch, 12.07.2023, um 20:15 Uhr auf NITRO

Folge 2 „Future World“: Mittwoch, 12.07.2023, um 21:00 Uhr auf NITRO

Folge 3 „Paradise City“: Mittwoch, 12.07.2023, um 22:00 Uhr auf NITRO

Folge 4 „Sacrifice“: Donnerstag, 13.07.2023, um 20:15 Uhr auf NITRO

Folge 5 „Back in Black“: Donnerstag, 13.07.2023, um 21:10 Uhr auf NITRO

Folge 6 „All for metal“: Donnerstag, 13.07.2023, um 22:05 Uhr auf NITRO

Alle Folgen von „Legend of Wacken“ im Stream auf RTL+ sehen

Wer lieber online und zeitlich unabhängig schauen möchte, kann dies bei RTL+ tun: Dort stehen alle sechs Episoden ab dem 07.07.2023 zur Verfügung.

Worum geht es in „Legend of Wacken“?

Die Serie „Legend of Wacken“ erzählt die Geschichte des berühmten Heavy-Metal-Festivals. Es geht um die Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen, die vor 30 Jahren einen großen Traum hat. Auf dem Weg zur Gründung des Wacken Open Air gibt es jedoch einige Hindernisse, die es zu bewältigen gilt. Es ist die Geschichte einer lebenslangen Freundschaft, eines Wunschs nach Freiheit und eines weltweiten Erfolges, der seinen Ursprung in der Wilstermarsch hat.

Durch einen Stromschlag fällt Holger Hübner in ein Koma. Sein Partner Thomas Jensen steht ihm jedoch konstant zur Seite und versucht, ihn über emotionale Ansprachen zurückzuholen. So erzählt Thomas die Geschichte von der Zusammenarbeit und der Gründung des Wacken Open Air. Es wird jedoch klar: Sie haben nie geklärt, wo die Arbeit endet und wo die Freundschaft anfängt.

Die Folgen von „Legend of Wacken“ im Episodenguide

Auffallend bei den Titeln der Folgen ist, dass sie teilweise auch Songtitel berühmter Bands sind. So ist unter anderem „Paradise City“ ein Lied von Guns ‘n‘ Roses oder „Back in Black“ ein Song von ACDC. Worum es jeweils geht, erfahrt ihr hier im Episodenguide.

Folge 1: „Painkiller“

Kurz nach der Eröffnung des Wacken Open Air 2022 fällt Mitbegründer Holger Hübner ins Koma. Sofort wird das Festival gestoppt, damit sein Partner Thomas ihn ins Krankenhaus fahren kann. Dort steht er ihm mit emotionalen Worten beiseite. Thomas erzählt die Geschichte, wie Heavy Metal ihnen einen Ausweg aus einem hoffnungslosen Leben in einer norddeutschen Provinz gegeben hat.

Folge 2: „Future World“

Es ist das Jahr 1989. Holger wurde gerade zum Manager von Thomas‘ Band Skyline ernannt und schafft es tatsächlich, eine erste Tour zu organisieren. Der Erfolg hält sich jedoch in Grenzen. Die beiden wissen, dass nicht alle Menschen das Musik-Genre begeistert. Also bereiten sie die Pläne für ein erstes norddeutsches Heavy-Metal-Festival vor. Im Jahr 2022 steht Holger plötzlich wieder von seinem Krankenbett auf.

Folge 3: „Paradise City“

Das erste Wacken Open Air hat den beiden Partnern unendlich Spaß gemacht. Die nächste Ausgabe soll noch größer werden. Als Headliner soll Holger die weltberühmte Band Saxon anheuern. Das kostet jedoch einiges und Holger steht schwer unter Druck. Gleichzeitig gefällt der Lärm nicht allen Dorfbewohnern und ein Gegner macht sich bereit, das Festival im Keim zu ersticken.

Folge 4: „Sacrifice“

Nach Holgers Autounfall rappeln sich die beiden wieder auf. Während Holger noch immer in Kontakt mit Saxon treten möchte, verfällt Thomas in einen Größenwahn aus Schulden und Lügen. Im Krankenhaus 2022 verschlechtert sich Holgers Zustand und ein Streit entbrennt über die Opfer, die die beiden damals erbringen mussten.

Folge 5: „Back in Black“

Nachdem Thomas betrunken auf Holgers Brust eingeschlafen ist, wachen die beiden im Wacken der 90er auf. Sie begegnen ihren jüngeren Ichs, die gerade mitten im Planen des zweiten Festivals sind. Ihnen ist klar, dass sie jetzt die Chance bekommen, die Vergangenheit zu ändern, um die Zukunft zu retten.

Folge 6: „All for metal“

Holger ist zur Hölle gefahren, wo er die Geschichte rund um das zweite Wacken Open Air aus seiner Sicht erzählen kann. Er begreift, dass die Jungs für immer zusammengeschweißt sind und möchte zurück ins Leben. Statt sich zu versöhnen, bricht jedoch ein weiterer Streit aus und die beiden beenden ihre Zusammenarbeit.

Gibt es einen Trailer zu „Legend of Wacken“?

Bisher hat RTL noch keinen offiziellen Trailer zur ersten Staffel „Legend of Wacken“ veröffentlicht. Sollte jedoch noch einer kommen, findet ihr in hier.

Das ist die Besetzung von „Legend of Wacken“

In „Legend of Wacken“ wird Holger Hübner vom berühmten deutschen Schauspieler Charly Hübner verkörpert. In der Hauptrolle ist er zusammen mit Aurel Manthei als Thomas Jensen zu sehen. Wie in vielen Serien gibt es jedoch auch einige Episodenrollen. Hier seht ihr die Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Holger Hübner – Charly Hübner

junger Holger Hübner – Sammy Scheuritzel

Thomas Jensen – Aurel Manthei

junger Thomas Jensen – Sebastian Doppelbauer

Gösy – Peter Sikorski

junger Gösy – Béla Gábor Lenz

Sabina Classen – Janna Striebeck

junge Sabina Classen – Caro Cult

Dr. Abidi – Doris Golpashin

Kiki – Vera Flück

Theresa – Maria Matschke Engel

junge Theresa – Pheline Roggan

Wiltrud – Katharina Wackernagel

Bauer Trede – Detlev Buck

Karl-Heinz – Marc Hosemann

Lemmy Kilmister – Andy Murray

Wann und wo wurde „Legend of Wacken“ gedreht?

Viele Zuschauer fragen sich, wann und vor allem wo große TV-Produktionen entstanden sind. „Legend of Wacken“ wurde vom 1. August bis 11. November 2022 ausschließlich in Schleswig-Holstein gefilmt. Einer der Drehorte war Hohenfelde. Über genaue Locations war vorab nichts bekannt.