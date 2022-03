Seit mehr als zehn Jahren steht Laura Wontorra schon vor der Kamera. 2011 begann sie ihre Karriere bei Sky. Mittlerweile stehen Stationen bei RTL, VOX und DAZN auf ihrer Liste.

Größe, Ehemann, Instagram – Laura Wontorra im Porträt

Laura Wontorra gehört mittlerweile zu den Größen im deutschen Unterhaltungsfernsehen. Vor allem in der Sportberichterstattung ist sie ein bekanntes Gesicht, doch auch in Shows auf RTL und VOX hat sie regelmäßig Auftritte. Wer ist die Moderatorin?

Name : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Geburtstag : 26. Februar 1989

: 26. Februar 1989 Alter : 33 Jahre

: 33 Jahre Geburtsort : Bremen

: Bremen Größe : 1,75 Meter

: 1,75 Meter Beruf : Fernsehmoderatorin

: Fernsehmoderatorin Sender : RTL, VOX, DAZN

: RTL, VOX, DAZN Eltern : Jörg Wontorra (Moderator), Ariane Wontorra (Redakteurin)

: Jörg Wontorra (Moderator), Ariane Wontorra (Redakteurin) Geschwister : Marcel Wontorra

: Marcel Wontorra Ehemann : Simon Zoller (Fußballer)

: Simon Zoller (Fußballer) Kinder : -

: - Instagram : laurawontorra

: laurawontorra Twitter: @LauraWontorra

Familie: Hat Laura Wontorra Ehemann und Kinder?

Laura Wontorra ist nicht die einzig bekannte Person in ihrer Familie. Schon früh wurde sie durch den Beruf ihrer Eltern mit dem Journalismus konfrontiert und kennt den Umgang mit dem Mikrofon. Ihr Vater ist kein Unbekannter im Fernsehbusiness, denn Jörg Wontorra, ist ebenfalls Sportreporter. Ihre Mutter, Ariane ist Redakteurin.

Außerdem ist Wontorra nicht nur beruflich dem Fußball sehr verbunden. Seit 2016 ist sie mit dem Fußballprofi Simon Zoller verheiratet. Das Paar lebt in Köln und hat keine Kinder.

Sky, VOX und RTL – Bei welchen Sendern hat Laura Wontorra gearbeitet?

Nach ihrem Studium in Medienmanagement an der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation in Köln, absolvierte Laura Wontorra zwischen 2011 und 2013 ein Volontariat bei Sky Deutschland. Schon in dieser Zeit war sie für den Sender als Moderatorin und Feld-Reporterin tätig. 2013 wechselte sie zunächst zu Sport1, 2017 zu RTL. Dort moderiert sie nicht nur Spiele der Bundesliga, der Europa-League und der Fußball-Nationalmannschaft, sondern ist auch das Gesicht von Ninja Warrior Germany. Außerdem moderiert sie seit 2020 auf dem Partnersender VOX die Sendung „Grill den Henssler“.

Wechsel zu DAZN: Wontorra moderiert die Champions League

Seit dem Beginn der Fußball-Bundesliga-Saison 2021/22 ist Laura Wontorra für den Sender DAZN tätig. Dort unterstützt sie das bereits bestehende Team um Alexander Schlüter und Daniel Herzog und berichtet live von Bundesligaspielen und der UEFA Champions League.

Instagram, Twitter und Co. – Laura Wontorra in den sozialen Medien

Dass sich Laura Wontorra vor der Kamera wohl fühlt sieht man auch auf den sozialen Medien. Vor allem auf Instagram ist sie aktiv und nimmt ihre fast 400.000 Follower nicht nur mit in den beruflichen Alltag sondern zeigt auch Einblicke aus ihrem Privatleben.