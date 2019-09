Bachelorette Gerda Lewis (26) zeigt auf Instagram Gefühle: Nach dem „Bachelorette“-Finale am Mittwochabend, bei dem sie Keno Rüst die letzte Rose überreichte, postete sie ein Foto, das sie eng umschlungen mit ihrem Auserwählten auf einem Sofa zeigt.

„You are my sun, my moon and all of my stars“ (Du bist meine Sonne, mein Mond und all meine Sterne) hat die frühere „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin dazu geschrieben. Keno Rüst veröffentlichte auf Instagram ebenfalls ein Bild, das ihn und sie in enger Umarmung zeigt. „Not the end ... Just the beginning“ (Nicht das Ende ... erst der Anfang) hat er es kommentiert.

Die sechste Staffel der RTL-Flirtshow startete Mitte Juli. Fitnessmodel Gerda Lewis hatte acht Wochen Zeit, den Richtigen zu finden. 20 Singles versuchten, ihr Herz zu erobern. „Die Bachelorette“ vergibt jede Woche Rosen an die Teilnehmer, die sie attraktiv findet. Die letzte Rose blieb für Keno Rüst.

Das rund zweistündige Finale am Mittwoch ab 20.15 Uhr verfolgten bei RTL im Durchschnitt 2,21 Millionen Zuschauer (8,1 Prozent), etwas mehr als bei der letzten Folge im Jahr davor; 2017 waren es allerdings noch rund 3 Millionen Fernsehzuschauer.

Gerda Lewis auf Instagram

Keno Rüst auf Instagram

"Die Bachelorette" auf RTL