6. Mai 2023, wird live vor dem Fernseher mitverfolgen. Etliche Sender haben für die Krönung Sondersendungen angekündigt. Am Samstag,, wird König Charles in einer mehrstündigen Zeremonie in London feierlich gekrönt . Auch in Deutschland werden dieses Ereignis Millionen Menschenmitverfolgen. Etliche Sender haben für die Krönungangekündigt.

Übertragung der Krönung von Charles live im TV

Diese Sender übertragen die Krönung live:

ARD ab 9.30 Uhr: In einer mehr als fünfstündigen Live-Berichterstattung können die Zuschauer im ARD-Programm das Krönungszeremoniell hautnah miterleben. Vor Ort ist die ARD-Auslandskorrespondentin Annette Dittert mit dabei und fängt Stimmen und Stimmung ein; die ARD-Königshaus-Expertin Leontine von Schmettow wird im Studio mit Gästen und Insidern die Zeremonie beobachten und kommentieren. Die Moderation übernimmt Julia-Niharika Sen. Annette Dittert und Leontine von Schmettow kommen beide auch in der ARD-Dokuserie „Charles – Schicksalsjahre eines Königs“ zu Wort und helfen, die Bedeutung des Thronwechsels für die britische Monarchie und die neue Rolle von Charles als König einzuordnen und zu erklären.

Anlässlich der Krönung von König Charles III. berichtet RTL im Rahmen eines „Exclusiv Spezials: Endlich König – Charles besteigt den Thron!“ über das Großereignis. Die Live-Übertragung wird umrahmt von royalen Dokus vor und nach der Sondersendung. Präsentiert von Moderatorin Frauke Ludowig, die gemeinsam mit Adelsexperte Michael Begasse und Modedesigner Guido Maria Kretschmer das Geschehen verfolgt und über alle wichtigen Details spricht. Sat1 ab 9.30 Uhr: Auch Sat1 wird live von der feierlichen Krönungszeremonie aus London berichten. Als Experten hat der Sender Ross Antony, Charlotte Gräfin von Oeynhausen, Heinrich Graf von Hannover und Major William Hunt eingeladen. Durch die Sendung für als Moderatorin Marlene Lufen.

Zeitplan der Krönung von King Charles

Und hier gibt es nochmal den Zeitplan des Krönungstages mit den genauen Uhrzeiten (Angaben in MESZ):

12.00 Uhr: Charles und Camilla betreten Westminster Abbey

danach: Beginn des zweistündigen Krönungsgottesdienstes

13.00 Uhr: Krönung von King Charles

14.00 Uhr: Prozession zurück zum Buckingham-Palast

15.15 Uhr: König und Königin zeigen sich auf dem Balkon dem Volk

Umfrage: Millionen Deutsche wollen Krönung anschauen

Etwa jeder dritte Deutsche ist an der Krönung von Charles III. interessiert. In einer am Montag, 24. April 2023, in Köln veröffentlichten Yougov-Umfrage in Kooperation mit Statista gaben 36 Prozent an, dass sie die Krönungszeremonie am 6. Mai zumindest teilweise live im Fernsehen verfolgen wollen. Bei den Frauen haben dies 40 Prozent vor, bei den Männern 33 Prozent. Zudem sind ältere Befragte über 55 Jahre zu 38 Prozent eher als jüngere Menschen zwischen 18 und 24 Jahren mit 31 Prozent an der Krönung interessiert.

