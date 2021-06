Am, denfindet das Achtelfinale der EM 2021 zwischenstatt. Vizeweltmeister Kroatien setzt bei der EM-Partie in der ersten K.o.-Runde des Turniers gegen Spanien auf die eigene Stärke. „Einer der schwierigsten Gegner wartet auf uns, Schweden wäre leichter gewesen. Aber wir müssen es nehmen, wie es ist“, sagte Nationaltrainer Zlatko Dalic nach dem Achtelfinal-Einzug der Iberer. Spanien hatte die Slowakei am Mittwochabend mit 5:0 abgefertigt, Kroatien war bereits einen Tag zuvor durch ein 3:1 gegen Schottland in dieeingezogen. „Spanien hat mit dem 5:0 gegen die Slowakei seine Qualität gezeigt. Es ist ein junges Team voller Energie“, schilderte Dalic.