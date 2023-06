Das ZDF hat bestätigt, dass Christoph Kramer und Per Mertesacker weiterhin als Experten für den Sender tätig sein werden, mindestens bis zur Fußball-Europameisterschaft 2024 . ZDF-Sportchef Yorck Polus äußerte sich dazu: "Wir sind erfreut, dass wir mit diesen beiden Experten auch den Weg zur Heim-EM 2024 beschreiten werden." Kramer und Mertesacker werden am Samstag während der Übertragung des Champions-League-Finales zwischen Manchester City und Inter Mailand in Istanbul erneut vor der Kamera stehen.