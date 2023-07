In der Krimireihe „Kommissarin Lucas“ ermittelt die gleichnamige Titelheldin seit 2003 in den verschiedensten Kriminalfällen. Am Samstag, 08.07.2023, läuft die Folge „Nürnberg“ im ZDF. Darin deckt ein Autounfall einen katastrophalen Familienmord auf.

Worum geht es genau? Wer sind die Darsteller im Cast? Und wo wurde gedreht? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Kommissarin Lucas – Nürnberg“: Sendetermin und Sendezeit

Die Reihe rund um die Kommissarin Lucas läuft seit mehr als 20 Jahren erfolgreich im ZDF. Die Folgen werden in einem unregelmäßigen Rhythmus ausgestrahlt. Die Erstausstrahlung von „Nürnberg“ war im Februar 2021. Jetzt wird der Film am Samstag, 8. Juli 2023, erneut zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Wiederholt wird die Episode nicht.

Gibt es „Kommissarin Lucas – Nürnberg“ in der ZDF-Mediathek?

Wer den Film verpasst oder sogar schon eher sehen will, hat Glück: „Nürnberg“ gibt es bereits eine Woche vorab in der ZDF-Mediathek. Dort könnt ihr ihn im Anschluss an die Ausstrahlung auch nochmal als Wiederholung sehen.

Worum geht es in „Kommissarin Lucas – Nürnberg“?

Kommissarin Ellen Lucas hat gerade einen neuen Job angenommen. Auf dem Weg dorthin wird sie jedoch angefahren. Im Kofferraum des anderen Autos findet sie eine Frauenleiche, doch der Fahrer ist schon längst mit einem Jungen geflohen. Lucas und ihre neuen Kollegen finden heraus, dass der Unfallverursacher Franz Vegener heißt. Erst vor Kurzem wurde er aus der Haft entlassen. Die tote Frau im Kofferraum stellt sich als Grete Saller, die Großmutter von Franz, heraus. Die beiden verbindet außer dem Familienblut eine weitere Geschichte. Franz‘ Mutter Marie Vegener war mit Franz überfordert, also wurde er in die Obhut von Grete gegeben, die sich wie eine zweite Mutter um ihn gekümmert hat. Ausgerechnet sie hatte jedoch vor Gericht gegen ihn ausgesagt. Jetzt ist Franz mit seinem kleinen Bruder Maik auf der Flucht. Ellen, Kommissar Werner Fitz und Betty Sedlacek vermuten, dass der Junge als Geisel gehalten wird. Mit der Hilfe von Polizeipsychologie Magnus Guttmann spüren sie Franz auf, doch die Situation eskaliert.

Franz Vegener (Nick Romeo Reimann, l.) fährt erst Ellen Lucas an und nimmt dann seinen Bruder Maik (Luis Vorbach) als Geisel.

© Foto: ZDF/Barbara Bauriedl

Das ist die Besetzung von „Kommissarin Lucas – Nürnberg“

Neben Ulrike Kriener, die die Hauptfigur spielt, sind noch einige weitere Darsteller im Cast zu sehen. Wer die Schauspieler der Folge sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Ellen Lucas – Ulrike Kriener

Betty Sedlacek – Claudia Kottal

Werner Fitz – Sebastian Schwarz

Magnus Guttmann – Heino Ferch

Marie Vegener – Katharina Schüttler

Hardy Roth – Florian Karlheim

Franz Vegener – Nick Romeo Reimann

Maik Vegener – Luis Vorbach

Grete Saller – Irina Wanka

Melanie Gottlieb – Maria Wördemann

Wann und wo wurde „Kommissarin Lucas – Nürnberg“ gedreht?

Seit 15 Jahren spielt die Krimiserie in der Donaustadt Regensburg. Für diese Episode wurden die Dreharbeiten jedoch verlegt: Die Aufnahmen zu „Nürnberg“ wurden vom 11.02.2020 bis zum 13.03.2020 in München, Nürnberg und Umgebung gedreht.