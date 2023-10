In der Krimireihe „Kommissarin Lucas“ ermittelt die gleichnamige Titelheldin seit 2003 in den verschiedensten Kriminalfällen. Am Samstag, 07.10.2023, läuft die Folge „Helden wie wir“ im ZDF. Darin wird die Kommissarin Zeugin eines Mordes. Jetzt stellt sie sich die Frage, ob sie die Katastrophe hätte verhindern können.

Worum geht es genau? Wer sind die Darsteller im Cast? Und wo wurde gedreht? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Kommissarin Lucas – Helden wie wir“: Sendetermin und Sendezeit

Die Reihe rund um die Kommissarin Lucas läuft seit rund 20 Jahren erfolgreich im ZDF. Die Folgen werden in einem unregelmäßigen Rhythmus ausgestrahlt. „Helden wie wir“ ist die vorletzte Folge der Reihe und läuft am Samstag, 07.10.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht.

Gibt es „Kommissarin Lucas – Helden wie wir“ in der ZDF-Mediathek?

Wer den Film verpasst oder sogar schon eher sehen will, hat Glück: „Helden wie wir“ gibt es bereits eine Woche vorab in der ZDF-Mediathek. Dort könnt ihr ihn im Anschluss an die Ausstrahlung auch nochmal als Wiederholung sehen.

Worum geht es in „Kommissarin Lucas – Helden wie wir“?

Kommissarin Ellen Lucas sitzt gerade noch in der U-Bahn, als sie einen Tumult auf dem Bahnsteig entdeckt. Während ihre Bahn langsam anfährt, sieht sie, wie eine Frau gegen zwei Männer kämpft. Doch bis Lucas auf dem Bahnsteig steht, ist die Frau tot. Ellen Lucas fragt sich, ob sie den Mord hätte verhindern können. Klar ist jedoch, dass das ihr nächster Fall wird. Schnell findet sie heraus, dass es sich bei dem Opfer um Karin Hofer handelt. Zwei junge Männer haben eine junge Frau angegriffen. Karin bewies Zivilcourage und versuchte, die handgreifliche Diskussion zu beenden, doch sie bezahlte mit dem Leben. Kommissarin Lucas befragt die Zeugen, doch das Motiv ist noch immer unklar. Hinzu kommt, dass Jan Böhm zwar verhaftet wurde, jedoch kein Wort sagt. Vom zweiten Angreifer Florian Walter fehlt jede Spur. Auch die junge Frau ist mit ihrem Sohn wie vom Erdboden verschluckt. Lucas entdeckt, dass Karin Hofer zuvor in einer Lebenskrise starb. Außerdem ergibt die Obduktion, dass sie nicht an den Schlägen starb.

Ellen Lucas (Ulrike Kriener) sitzt noch in der U-Bahn, als sie bemerkt, dass zwei Männer gegen eine Frau kämpfen.

© Foto: ZDF/Hendrik Heiden

Das ist die Besetzung von „Kommissarin Lucas – Helden wie wir“

Neben Ulrike Kriener, die die Hauptfigur spielt, sind noch einige weitere Darsteller im Cast zu sehen. Wer die Schauspieler der Folge sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Ellen Lucas – Ulrike Kriener

Werner Fitz – Sebastian Schwarz

Sanjay Tirthankara – Lucas Janson

Frida Wolf – Milena Straube

Jan Böhm – Rouven Israel

Florian Walter – Constantin von Jascheroff

Niklas Roth – Stefan Kurt

Hella Lang – Sinje Irslinger

Claudia Kühn – Sandra Julia Reils

Karin Hofer – Franziska Schlattner

Viviane Hofer – Alberta von Poelnitz

Wann und wo wurde „Kommissarin Lucas – Helden wie wir“ gedreht?

Seit 15 Jahren spielt die Krimiserie in der Donaustadt Regensburg. Für die letzten Episoden wurden die Dreharbeiten jedoch nach München und Nürnberg verlegt. Vom 22. April bis zum 4. Juli 2022 wurde dort die Folgen „Helden wie wir“ gefilmt. Der genutzte U-Bahnhof Scharfreiterring befindet sich in Nürnberg. Da der Drehort nicht als solcher gekennzeichnet wurde, waren Passanten zunächst wegen der vielen Blumen und Kerzen auf dem Bahnsteig besorgt.