Im November 2022 findet die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Katar statt. Ein sportliches Ereignis der Superlative und unter Medienleuten folglich auch sehr begehrt, wenn es darum geht, wer live vor Ort über die Spiele berichten darf. Mit dabei ist diesmal ein neues Gesicht: Christina Graf. Mit ihrer Nominierung ist sie die erste Frau, die in der ARD die WM-Spiele kommentieren darf. Doch was weiß man über die Sportreporterin?

Christina Graf: Alter, Herkunft, Instagram

Name: Christina Graf

Christina Graf Alter: 37

37 Geburtstag: 28. Dezember 1985

28. Dezember 1985 Geburtsort: Lennestadt

Lennestadt Geschwister: Schwester

Schwester Ausbildung: Mediengestalterin

Mediengestalterin Beruf: Fußballerin (bis 2008), Sportreporterin und Moderatorin

Ehe: ledig

ledig Kinder: keine

keine Instagram: chrissiagraf

Christina Graf: Kindheit, Fußball

Christina Graf wuchs in Heinsberg auf und machte nach ihrem Abitur eine Ausbildung zur Mediengestalterin am Berufskolleg Technik in Siegen. Zudem hat Christina Graf auch Medienwissenschaften an der Universität Siegen studiert. Der Fußball ist ihre große Leidenschaft. Sie spielte beim VfL Heinsberg, den Sportfreunden Siegen und später in der Bundesliga für den SC 07 Bad Neuenahr und den FFC Heike Rheine. Wegen einer Verletzung am Sprunggelenk musste sie aber ihre sportliche Karriere im Alter von 23 Jahren aufgeben.

Chrissi Graf: RTL, Sky, ARD

Nach dem sportlichen K.O für die junge Frau, fasste sie beruflich Fuß in der Medienbranche. Zunächst als freie Mitarbeiterin beim Radio Siegen, wo die Chrissi Graf regelmäßig über Spiele der Sportfreunde Siegen berichtete. Dann folgten weitere Stationen:

RTL/n-tv

Sky

WDR

SWR

Bereits 2013 durfte sie als erste Frau ein Spiel der zweiten Fußball-Bundesliga kommentieren - live im TV zwischen Jahn Regensburg und Hertha BSC. Die Folgejahre kommentierte sie regelmäßig die zweite Fußball-Bundesliga und durfte außerdem als Reporterin vor Ort für die erste Bundesliga und die Europa League tätig sein. So sieht man auf ihrem Instagram-Kanal ein Foto, wo sie im Auftrag des TV-Senders Sky, auch schon den ehemaligen Trainer von Eintracht Frankfurt und des FC Bayern München interviewt, Niko Kovac.

Auch die ATP World Tour 2017 hat die heute 37-Jährige bereits kommentiert. Seit 2018 arbeitet Christina Graf für den WDR und SWR und kommentierte bei den olympischen Spielen in Tokio das Finale des Badminton-Mixed.

Chrissi Graf: ARD-Kommentatorin WM in Katar

Für die Fußball-WM in Katar im November 2022 holt die ARD Christina Graf nun als neue Kommentatorin mit ins Team. Vom 21. November bis zum 18. Dezember wird die 37-Jährige live vor Ort die WM-Spiele medial begleiten.