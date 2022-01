Zwei neue Kommissarinnen in einer interessanten privaten Dreieckskonstellation ermitteln im ZDF. In der Krimi-Reihe „Kolleginnen“ vermischen sich die persönliche und berufliche Geschichte eines ungleichen Ermittlerinnen-Duos aus Berlin. Zu sehen ist die erste Folge am Samstag, 29. Januar 2022. Die beiden starken Frauenfiguren, gespielt von Caroline Peters und Natalia Belitski, rollen dabei in „Kolleginnen – Das böse Kind“ den Cold Case eines vermissten Mädchens auf.

Doch worum geht es genau im Samstagskrimi im ZDF? Wer sind die Darsteller? Handlung, Besetzung, Sendetermine – alle Infos zur Ausstrahlung von „Kolleginnen – Das böse Kind“ gibt es hier.

„Kolleginnen – Das böse Kind“: Ausstrahlung

Ein brandneuer Samstagskrimi wartet auf die Zuschauer im ZDF. Der Sender zeigt Ende Januar erstmals eine Episode aus der Reihe „Kolleginnen“. Wann läuft der Film „Kolleginnen – Das böse Kind“? Die erste Folge des Krimis ist am Samstag, den 29. Januar 2022, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen.

„Kolleginnen – Das böse Kind“: ZDF-Mediathek

Wer den Krimi „Kolleginnen – Das böse Kind“ schon früher sehen möchte, kann ihn kostenlos als Stream abrufen. Denn es gilt online first: Der Film ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek verfügbar. Das Video ist ab Samstag, 22.01.2022, um 10 Uhr abrufbar und steht dann für ein Jahr in der Mediathek zum Streamen bereit.

„Kolleginnen“: Inhalt der neuen Krimi-Reihe im ZDF

„Kolleginnen“ heißt die neue Krimi-Reihe im ZDF. Erzählt wird die Geschichte von Irene Gaup, die sich mit Ende 40, nach der Trennung von ihrem Ehemann Hans, noch einmal neu erfinden muss und die Erfahrung macht, dass man das frühere Leben nicht so einfach ablegen kann. Jahrelang hat Irene nach Tätern und Komplizen, Opfern und Zeugen gesucht. Jetzt ist sie auf der Suche nach sich selbst und der, die sie einmal war. Ausgerechnet ihre neue Kollegin Julia ist die 15 Jahre jüngere Geliebte ihres Mannes – der für das Ermittlerinnen-Duo zuständige Staatsanwalt. Das macht die Zusammenarbeit nicht einfacher.

„Kolleginnen – Das böse Kind“: Handlung von Folge 1

Der Mord an einem 18-jährigen jungen Mann bringt die Berliner Ermittlerinnen Irene Gaup und Julia Jungklausen das erste Mal zusammen. Die Leiche wird auf dem abgelegenen Pfisterhof an der Grenze zu Brandenburg gefunden. Auf dem Selbstversorgerhof scheint aber niemand den Jungen zu kennen. Was aber macht ein 18-Jähriger aus Berlin-Wedding dort? Ein Beweisstück führt Irene und Julia direkt in die Vergangenheit und zu einem vier Jahre zurückliegenden Vermisstenfall. Die damals 13-jährige Emma Lennartz wurde mit Wehen in ein Krankenhaus eingeliefert und verschwand nach der Geburt ihrer kleinen Tochter spurlos mitsamt ihrem Kind. Die Ermittlungen leitete damals Irene Gaup, die der Fall nie losgelassen und Wunden hinterlassen hat.

Nun kommen alte und neue Fragen mit unerwarteter Wucht zurück: Ist Emma noch am Leben? Hält sie sich möglicherweise auf dem Pfisterhof versteckt? Hat Emma die Tat begangen oder schwebt sie möglicherweise selbst in Gefahr?

Emma (Emilie Neumeister, r.) und ihre Tochter Nati (Madeleine Tanfal, l.) werden seit Jahren von der Polizei gesucht.

© Foto: ZDF/Julia Terjung

„Kolleginnen – Das böse Kind“: Darsteller

Wie ist die Besetzung von „Kolleginnen – Das böse Kind“? Wir zeigen euch, wer die Schauspieler im Cast sind:

Irene Gaup – Caroline Peters

Julia Jungklausen – Natalia Belitski

Hans Gaup – Götz Schubert

Wiebke Lohrmann – Petra Hartung

Ernst Wiesner – Karsten Mielke

Ede Koschinski – Cino Djavid

Gudrun Enzensberger – Karoline Eichhorn

Schamane Keanu – Marek Harloff

Emma Lennartz – Emilie Neumeister

Nati – Madeleine Tafel

Joachim Helmholdt – Helmut Mosshammer

Yvonne Lennartz – Kathrin Wehlisch

Frau Walser – Ursula Doll

Dag Enzensberger – Luis Heutling

Karl Roth – Hendrik Heutmann

„Kolleginnen – Das böse Kind“: Drehorte

Im September 2020 waren die Dreharbeiten für „Kolleginnen – Das Böse Kind“ in Berlin und Brandenburg gestartet. Ihre Ermittlungen führen Irene Gaup und Julia Jungklausen ins Berliner Umland. Es ging etwa in den Kreis Oberhavel und nach Potsdam.