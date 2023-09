Thriller-Serie „Körper in Flammen“ ist neu auf Netflix. Darin wird ein toxisches Netzwerk zwischen Polizeibeamten in Barcelona aufgedeckt. Staffel 2 von „Körper in Flammen“ geben? Dieist neu auf. Darin wird ein toxisches Netzwerk zwischen Polizeibeamten in Barcelona aufgedeckt. Staffel 1 überzeugt mit Betrug, Gewalt und Sexskandalen. Kein Wunder also, dass bereits jetzt die Frage laut wird: Wird esvon „Körper in Flammen“ geben?

Ob es eine Fortsetzung gibt, wann diese startet und worum es gehen könnte, haben wir uns genauer angesehen. In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was über eine mögliche zweite Staffel bekannt ist.

Bekommt „Körper in Flammen“ eine zweite Staffel?

Da die Serie gerade erst auf Netflix gestartet ist, steht noch nicht fest, ob es eine Fortsetzung geben wird. „Körper in Flammen“ basiert auf einer wahren Begebenheit, weshalb man mit Sicherheit die weiteren Ereignisse rund um die Hauptpersonen verfolgen könnte. Für gewöhnlich macht der Streamingdienst es vom Erfolg einer Neuveröffentlichung abhängig, ob es Staffel 2 geben wird.

Wann startet „Körper in Flammen“ Staffel 2 auf Netflix?

Noch steht nicht fest, ob „Körper in Flammen“ auf Netflix fortgesetzt wird. Somit kann hier auch noch kein Startdatum genannt werden. Sollte der Streamingdienst erste Infos bekannt geben, ergänzen wir diese hier.

Sicher ist zumindest: Am Erscheinungstag werden die neuen Folgen wie gewohnt ab 9 Uhr zur Verfügung stehen.

Worum könnte es in der Fortsetzung gehen?

„Körper in Flammen“ ist gerade erst auf Netflix gestartet. Somit kann über eine mögliche Handlung von Staffel 2 nur spekuliert werden. Je nachdem, wie weit die erste Staffel den realen Kriminalfall nacherzählt, könnte eine Fortsetzung sich an den darauffolgenden Ereignissen orientieren. Die Serie könnte jedoch auch eine andere Wendung einschlagen. Wie es mit Rosa, Albert und Co. weiter geht, ist demnach noch völlig offen.

Gibt es einen Trailer zur Fortsetzung?

Noch gibt es keinen Trailer zu Staffel 2 von „Körper in Flammen“, da die Fortsetzung noch gar nicht bestätigt ist. Sollte Netflix einen Einblick im Voraus veröffentlichen, ergänzen wir diesen hier.

Wer ist im Cast von „Körper in Flammen“ Staffel 2?

Der Cast von „Körper in Flammen“ Staffel 2 ist von der Entwicklung der Handlung abhängig. Somit steht noch nicht fest, ob die Schauspieler zurückkehren könnten. Bis Netflix hierzu etwas bekannt gibt, findet ihr hier die Besetzung von Staffel 1:

Darsteller – Rolle