Netflix die Krimi-Zeit. Nachdem mit Spanien nach. „Körper in Flammen“ spielt in Barcelona im Jahr 2017. Dort werden die verkohlten Überreste eines Polizeibeamten in einem ausgebrannten Auto gefunden. Was steckt dahinter? Wenn es draußen langsam wieder dunkler und kühler wird, beginnt aufdie. Nachdem mit „Liebes Kind“ bereits ein deutscher Thriller auf der Streamingplattform erschienen ist, zieht nunnach.spielt in Barcelona im Jahr 2017. Dort werden die verkohlten Überreste eines Polizeibeamten in einem ausgebrannten Auto gefunden. Was steckt dahinter?

In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was ihr über Start-Uhrzeit, Handlung, Trailer, Besetzung und Co. von der Serie wissen müsst.

Wann startet „Körper in Flammen“ auf Netflix?

„Körper in Flammen“ erscheint Anfang September auf Netflix. Das konkrete Erscheinungsdatum der Thriller-Serie ist Freitag, 08.09.2023.

Wie gewohnt steht auch diese Neuerscheinung am Startdatum ab 9 Uhr auf dem Streamingdienst zur Verfügung.

Worum geht es in „Körper in Flammen“?

Für „Körper in Flammen“ werden wir nach Barcelona im Mai 2017 versetzt. Dort werden die verkohlten Überreste des Polizeibeamten Pedro in einem ausgebrannten Auto im Foix-Reservoir gefunden. Dieser Fund erregt schnell das Interesse der Öffentlichkeit. Denn die Ermittlungen enthüllen ein Netzwerk aus toxischen Beziehungen, Betrug, Gewalt und Sexskandalen, in die nicht nur Pedro selbst verwickelt war, sondern auch seine beiden Kollegen Rosa und Albert, ihr Ex-Freund. Was steckt dahinter?

War die Beziehung von Albert (Quim Gutiérrez) und Rosa (Úrsula Corberó) wirklich so glücklich, wie es scheint?

© Foto: Netflix/Lucia Faraig

Wie viele Folgen umfasst die Serie?

Netflix hat im Voraus nicht angekündigt, wie viele Folgen „Körper in Flammen“ umfassen wird. Da es sich jedoch um eine Miniserie handelt, kann man wohl sechs oder acht Episoden erwarten. Sobald die Folgenanzahl und die Länge dieser bekannt gegeben werden, erfahrt ihr alles hier.

Gibt es einen Trailer zu „Körper in Flammen“?

Netflix hat im Voraus keinen Trailer für „Körper in Flammen“ veröffentlicht. Allerdings wurde im Rahmen der Start-Ankündigung bereits ein kleiner Einblick gezeigt. Das Video steht jedoch nur auf Spanisch mit englischen Untertiteln zur Verfügung:

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Das ist die Besetzung von „Körper in Flammen“

Die Hauptrolle in „Körper in Flammen“ übernimmt Úrsula Corberó, die unter anderem auch aus „Haus des Geldes“ bekannt ist. Welche Darsteller sonst noch im Cast sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle

Úrsula Corberó als Rosa

Quim Gutiérrez als Albert

José Manuel Poga als Pedro

Isak Férriz als Javi

Eva Llorach als Ester

Basiert „Körper in Flammen“ auf einer wahren Begebenheit?

Was die neue Krimi-Serie „Körper in Flammen“ besonders spannend macht: Sie ist inspiriert von einem realen Kriminalfall, der im Jahr 2017 im Foix-Reservoir in Barcelona begann. Genau wie in der Serie fand man dort den verbrannten Körper eines Mannes und die Ermittlungen brachten ein toxisches Netzwerk zwischen Polizeibeamten der Stadt ans Licht.