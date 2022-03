„Endlich Freitag im Ersten“ heißt es am 18. März 2022 wieder. Und damit ist Zeit für eine neue Folge aus der ARD-Reihe „Klara Sonntag“. In „Liebe macht blind“ muss sich die Bewährungshelferin mit dem Fall einer Drogenschmugglerin befassen. Anna Sonntag sorgt sich um die toxische Beziehung der Kriminellen ebenso wie um deren kleinen Sohn. Doch auch privat muss sie einiges aufarbeiten.

Handlung, Besetzung, ARD Mediathek – alle Infos zum neuen Film aus der Reihe gibt es hier in der Übersicht.

„Klara Sonntag – Liebe macht blind“: Sendetermine

Mariele Millowitsch stellt sich als Bewährungshelferin Klara Sonntag wieder privaten und beruflichen Herausforderungen. Bei der neuen Episode der gleichnamigen ARD-Reihe handelt es sich um Folge 2. „Klara Sonntag – Liebe macht blind“ ist am Freitag, 18. März 2022, zur Primetime um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. Die neue Episode verspricht rund 90 Minuten Unterhaltung. Zu diesen Sendeterminen wird sie wiederholt:

19. März 2022 um 02:20 Uhr im Ersten

25. März 2022 um 03:05 Uhr auf ONE

25. März 2022 um 07:10 Uhr auf ONE

27. März 2022 um 09:30 Uhr auf ONE

„Klara Sonntag – Liebe macht blind“: Mediathek

Keine Zeit den Spielfilm am Freitagabend im Fernsehen zu gucken? Wer „Klara Sonntag – Liebe macht blind“ verpasst oder schon vor der Ausstrahlung im TV sehen möchte, hat Glück. Die Episode ist online first bereits einen Tag zuvor, am 17.03.2022, in der ARD-Mediathek zu sehen. Dort steht er für drei Monate als Stream zur Verfügung.

„Klara Sonntag – Liebe macht blind“: Trailer zu Folge 2

Der Trailer zu „Klara Sonntag – liebe macht blind“ gibt schon vorab einen ersten Einblick, was die Zuschauerinnen und Zuschauer in der neuen Folge der Reihe erwartet:

„Klara Sonntag – Liebe macht blind“: Handlung von Folge 2

Dass die Drogenschmugglerin Eda mit einer Haftstrafe auf Bewährung davonkommt, liegt an ihrem siebenjährigen Sohn Robert. Um ihn sorgt sich Bewährungshelferin Klara Sonntag, die eine Heimkindheit aus eigener Erfahrung kennt, mindestens genauso wie um seine taff wirkende Mutter. Klara findet heraus, dass Edas manipulativer Partner Nico eigentlich das Problem ist.

Wenn es um sie selbst geht, wirft die Sozialpädagogin ihren Grundsatz über Bord, dass jeder eine zweite Chance verdient. Als ihr todkranker Vater Rudi aus der Haft entlassen werden soll, möchte sie einer Begegnung mit ihm aus dem Weg gehen. Unterdessen wundert sich Thomas, seit 15 Jahren ihre heimliche Daueraffäre, über Klara: Statt sich endlich für eine Zweisamkeit mit ihm zu entscheiden, nimmt sie einen namenlosen Vierbeiner auf, um den ausgerechnet er sich kümmern soll.

„Klara Sonntag – Liebe macht blind“ läuft am 18.03.2022 im Ersten.

© Foto: ARD Degeto/Frank Dick

„Klara Sonntag – Liebe macht blind“: Darsteller in Folge 2

Mariele Millowitsch ist in der Hauptrolle der Klara Sonntag in der gleichnamigen ARD-Reihe zu sehen. Welche Schauspieler gehören noch zum Cast? Das ist die Besetzung von „Klara Sonntag – Liebe macht blind“:

Klara Sonntag – Mariele Millowitsch

Thomas Aschenbach – Bruno Cathomas

Eda Balci – Soma Pysall

Birte Hansen – Jasmin Schwiers

Biggy – Thelma Buabeng

Rudi Dülmen – Christian Grashof

Robert – Sammy Schrein

Nico – Tobias Joch

Jakob Heyers – Seán McDonagh

Danni – Jutta Dolle

Zollfahnder – Marvin Rehbock

Anwohner – Matthias Fuchs

JVA Beamtin – Johanna Martin

„Klara Sonntag – Liebe macht blind“: Drehort

Nach dem ersten Film der Reihe „Klara Sonntag“ läuft mit „Liebe macht blind“ die zweite Episode. Gedreht wurde diese vom 6. Juli bis 6. August 2021 in Köln.