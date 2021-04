Klaas Heufer-Umlauf ist ein deutscher TV-Moderator und Entertainer beim Sender ProSieben. Aktuell ist er dienstags zur Primetime gemeinsam mit seinem Kollegen Joko Winterscheidt in der Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ zu sehen, in der sie gegen ihren Arbeitgeber antreten und um 15 Minuten Live-Sendezeit kämpfen.

Ebenfalls dienstags läuft seine Show „Late Night Berlin“. Darüber hinaus moderiert er gemeinsam mit zwei Freunden einen Podcast, singt in einer Band und spielt in einer Serie mit.

Alles über Klaas Heufer-Umlauf, seine Frau, Vermögen, Kinder und Karriere – wir stellen euch den Entertainer vor.

Klaas Heufer-Umlauf Steckbrief: Größe, Freundin, Kinder

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um den TV-Moderator im Überblick:

Name: Klaas Heufer-Umlauf

Alter: 37

Größe: 1,74 m

Geburtstag: 22.09.1983

Sternzeichen: Jungfrau

Geburtsort: Oldenburg

Wohnort: Berlin

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Moderator, Schauspieler, Sänger

Freundin: Doris Golpashin

Kinder: zwei

Klaas Heufer-Umlauf: Doris Golpashin ist die Frau an seiner Seite

Seit 2012 ist Klaas mit der ehemaligen „The Voice of Germany“-Moderatorin Doris Golpashin zusammen. Ein Jahr später bekam das Paar ihren ersten Sohn und 2018 folgte dessen Bruder. Wie die beiden Söhne heißen, ist allerdings nicht bekannt.

Doris und Klaas halten ihr Privatleben unter Verschluss, über Hochzeitspläne haben sich die beiden auch nie geäußert.

Klaas Heufer-Umlauf: Werdegang und Karriere

Klaas absolvierte nach seinem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Friseur. Später war er als Maskenbildner in Weimar tätig. Der TV-Entertainer spielte er auch in einigen Stücken am Oldenburgischen Staatstheater mit. Seine ersten Erfahrungen im TV sammelte Klaas bei dem Musiksender „VIVA“. 2009 wechselte Heufer-Umlauf zum andren Musiksender „MTV“, wo er neben Joko Winterscheidt die Nachmittagsshow „MTV Home“ moderierte. Klaas widmete sich auch ernsteren Themen, als er die Gedenkfeier zum 20. Jahrestag des Mauerfalls gemeinsam mit Thomas Gottschalk und Guido Knopp moderierte.

Klaas Heufer-Umlauf Vermögen: So viel verdient der TV-Moderator

Klaas verdient sein Geld nicht nur mit zahlreichen TV-Auftritten, er ist auch als Schauspieler, Sänger, Unternehmer und Investor tätig. Laut vermoegenmagazin.de wird sein Vermögen auf etwa zehn Millionen Euro geschätzt.

„Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“, „Joko & Klaas gegen ProSieben“

Das Moderationsduo „Joko und Klaas“ erreichte mit der Show „Circus HalliGalli“ eine große Fangemeinde. Das Konzept der Late-Night-Show basierte hauptsächlich auf dem von „MTV Home“. Dazu gehörten Spiele mit Zuschauern in deren Wohnung und vor allem ungewöhnliche Wettkämpfe, bei denen die beiden Moderatoren gegeneinander antreten mussten. 2017 lief die letzte Staffel der ProSieben-Show.

Eine weitere erfolgreiche Show des TV-Duos ist „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“. Die Spielshow ist ein Wettstreit zwischen Joko und Klaas, die zuerst in unterschiedliche Länder reisen und dort Challenges bewältigen müssen. Im Studio erhält das Duo dann eine weitere zum jeweiligen Land gehörende Aufgabe.

Seit 2019 läuft die Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“. Bei der Sendung handelt es sich um einen Wettkampf, bei dem das Duo „Joko und Klaas“ gegen seinem Arbeitgeber antritt. Dabei wird um 15 Minuten Live-Sendezeit am Tag nach der Ausstrahlung gespielt.

Klaas Heufer-Umlauf: Podcast „Baywatch Berlin“

Seit 2019 hat Klaas Heufer-Umlauf einen eigenen Erfolgs-Podcast namens „Baywatch Berlin“. Der Entertainer redet mit Fernsehproduzent Thomas Schmitt und Autor Jakob Lundt über amüsante Geschichten der Gegenwart und Vergangenheit. Die drei Podcaster sind gut befreundet und besprechen sowohhl Themen aus ihrem Berufsleben als auch Geschichten aus dem Alltag.

Youtube Der Podcast „Baywatch Berlin“

Klaas Heufer-Umlauf: Band „Gloria“ und Serie „Check Check“

Neben seiner Karriere als TV-Moderator und Entertainer ist der Oldenburger auch als Sänger aktiv. 2013 gründete Klaas gemeinsam mit dem Musiker Mark Tavassol die Band „Gloria“ und veröffentlichte insgesamt drei Alben: „Gloria“, „Geister“ und „Da“.

schauspielerisch aktiv: In der Hauptrolle. Er spielt die Rolle von Jan Rothe, dessen Vater an Demenz erkrankt. Seine Lebenspartnerin Doris Golpashin spielt in der Serie die Rolle der Ex-Freundin von Jan. Sie besorgt ihm einen Job am Flughafen als Security-Mitarbeiter. An dem Provinzflughafen bewältigt Jan verschiedene Probleme mit seinen Kollegen. Die Serie hat insgesamt zwei Staffeln und ist bei Joyn Plus+ sehen. Heufer-Umlauf ist auchaktiv: In der Streaming-Serie „Check Check“ übernimmt Klaas seit 2019 die. Er spielt die Rolle von Jan Rothe, dessen Vater an Demenz erkrankt. Seine Lebenspartnerinspielt in der Serie die Rolle der Ex-Freundin von Jan. Sie besorgt ihm einen Job am Flughafen als Security-Mitarbeiter. An dem Provinzflughafen bewältigt Jan verschiedene Probleme mit seinen Kollegen. Die Serie hat insgesamtund ist beisehen.