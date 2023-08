Kerstin Ott genießt es, mit Frau, Kindern und Katzen in der beschaulichen Stadt Heide in Schleswig-Holstein zu leben. Blöd nur, dass es Fans gibt, die diese Idylle stören wollen.

Fan hat herausgefunden, wo Kerstin Ott wohnt

„Ich habe schon einmal einen Fan gehabt, der herausgefunden hat, wo ich wohne.“ Die Sängerin betont: „Das finde ich ziemlich unlustig. Da verstehe ich echt keinen Spaß.“ In der NDR-Talkshow verrät Kerstin Ott:Die Sängerin betont: „Das finde ich ziemlich unlustig. Da verstehe ich echt keinen Spaß.“

„Mit Fuß in der Tür“: Fan wollte zu Kerstin Ott nach Hause

Über ein derartig offensives Fan-Verhalten kann Kerstin Ott nur mit dem Kopf schütteln: „Manchmal denke ich, was ist denn da los?“ Ein Fan war sogar so dreist und wollte sich offenbar einen genaueren Einblick in Kerstin Otts Domizil verschaffen. „Mit Fuß in der Tür“, betont die Musikerin. „Wow, echt?“, fragt ein schockierter Gast im NDR-Studio. Doch das ist längst nicht alles! Kerstin Ott erzählt im Gespräch mit Bettina Tietjen: „Der krasseste Satz war: Wir wollten durchs Gartentor. Aber das war abgeschlossen.“