Bereits seit vielen Jahren gehört die Talkshow „Anne Will“ fest ins ARD-Programm. Jede Woche nach dem Sonntagskrimi spricht die Moderatorin mit wechselnden Gästen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über ein aktuelles Thema, das Deutschland bewegt. Doch am Sonntag, 01.10.2023, müssen die Zuschauer erneut auf die beliebte Diskussion verzichten.

Warum gibt es keine Sendung? Was läuft stattdessen? Die aktuellen Infos zum ARD-Programm findet ihr hier im Überblick.

Kein „Anne Will“ am 01.10.23 – Das ist der Grund

Die wöchentliche Diskussion in Anne Wills Sendung ist für viele Fernsehzuschauer ein fester Termin. Doch am 01.10.2023 müssen sie leider darauf verzichten. An diesem Sonntagabend gibt es keine neue Ausgabe. Der Grund dafür ist die Programmplanung. Wie der Sender auf Nachfrage erklärte, beauftrage der NDR die zuständige Produktionsfirma Will Media mit einer bestimmten Anzahl an Sendungen pro Jahr. „Die Sendetermine werden vorab festgelegt und – unter Berücksichtigung z.B. von TV-Großereignissen wie Olympia oder WM oder allgemeinen Ferien- und Reisezeiten – sinnvoll über das Jahr verteilt“, hieß es.

Stattdessen zeigt das Erste mehrere folgen der Erfolgsserie „ Babylon Berlin “.

„Anne Will“: Gäste und Thema am 01.10.23

Da die Sendung am 01.10.2023 entfällt, gibt es an diesem Sonntag logischerweise keine Gäste und auch kein Thema. Die nächste Sendung mit Anne Will gibt es am 8. Oktober 2023 in der ARD.

Alle Infos zu der Moderatorin im Porträt