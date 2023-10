Die neue Woche im Ersten startet mit einem berührenden Spielfilm: In „Karla, Rosalie und das Loch in der Wand“ werden zwei ziemlich unterschiedliche Frauen beste Freundinnen. Die Hauptrollen übernehmen Jutta Speidel und Paula Hartmann, die derzeit als Sängerin große Erfolge feiert.

Worum es im Film genau geht, welche Darsteller außerdem im Cast sind und alle weiteren wichtigen Infos zu „Karla, Rosalie und das Loch in der Wand“ findet ihr hier.

„Karla, Rosalie und das Loch in der Wand“: Sendetermin und Sendezeit

„Karla, Rosalie und das Loch in der Wand“ wurde bereits im Januar 2022 das erste Mal im Ersten gezeigt. Ursprünglich sollte der Film im Juni wiederholt werden, doch nach einer Verschiebung läuft er jetzt im Oktober: Wer ihn sehen möchte, sollte am Montag, 09.10.2023, um 20:15 Uhr das Erste einschalten. Nach der Ausstrahlung zur Primetime wird er um 2:20 Uhr noch einmal wiederholt.

Gibt es „Karla, Rosalie und das Loch in der Wand“ in der ARD Mediathek?

Der Film ist nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek online verfügbar. Für gewöhnlich stehen Filme dort bis zu zwölf Monate lang als Stream zum Abruf bereit.

Worum geht es in „Karla, Rosalie und das Loch in der Wand“?

Die Ingenieurin Rosalie fühlt sich nicht alt. Sie lebt spontan und abenteuerlich. Als sie ein Solarprojekt in Afrika leitet, erleidet sie allerdings einen Nervenzusammenbruch und muss kurzerhand nach Deutschland zurück, um sich eine zwangsläufige Auszeit zu nehmen. Diese verbringt sie bei ihrer Schwester Margret, da ihr Lebensstil ihre Finanzen stark beansprucht hat.

Als sie bei Margret eintrifft, lässt sie keinen Stein auf dem anderen und so wird Margrets Rosenbeet gleich als Lagerplatz für den Container verwendet, in dem Rosalie ihre Sachen lagert. Ihr kommt es ziemlich gelegen, als sie ein Loch in der Wand findet, das mit reichlich Geld gefüllt ist, das keiner zu vermissen scheint. Rosalies Zimmernachbarin sieht das jedoch nicht so locker. Die Abiturientin Karla wohnt mit ihrem Vater Harald im Haus von Margret zur Miete und sträubt sich zunächst einmal gegen die zahlreichen Unternehmungen, die Rosalie mit ihr vorhat. Aber die nimmt ihr „Nein“ nicht allzu ernst.

Rosalie (Jutta Speidel) findet eine große Summe Geld in der Wand, die sie momentan gut gebrauchen kann.

© Foto: ARD Degeto / Stefan Erhard

Das ist die Besetzung von „Karla, Rosalie und das Loch in der Wand“

Der Film hat neben der bekannten Hauptdarstellerin Jutta Speidel noch einige weitere Schauspieler im Cast. Wer genau das ist, seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Darsteller

Rosalie – Jutta Speidel

Margret – Ruth Reinecke

Karla – Paula Hartmann

Harald – Aurel Manthei

Raif – Zoran Pingel

Jonas – Tom Gronau

Annamaria – Tina Engel

Judith – Peggy Lukac

Mimi – Ilona Schulz

Vladimir – Evgenij Verenin

Herr Rohwein – Michael Krabbe

Emma – Veronika Hertlein

Arne – Helge Gutbrod

Aurelie – Zoé Friedrich

Studentin Miriam – Sarah Schmidt

Polizist – Matthias Wackrow

Till – Milan Schirbel

Wo wurde „Karla, Rosalie und das Loch in der Wand“ gedreht?

Bei vielen Zuschauern kommt während eines Films die Frage nach dem Drehort auf. „Karla, Rosalie und das Loch in der Wand“ wurde im September und Oktober 2020 in Berlin und Umgebung gedreht. Über genaue Locations war vorab nichts bekannt.