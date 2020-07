RTL2 nach: Wie am 1. Juli bekannt wurde, startet schon Mitte Juli die neue Show „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“. Aller guten Trash-Promi-Formate sind drei: Nach „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL) und „Promis unter Palmen“ (Sat.1) legt jetztnach: Wie am 1. Juli bekannt wurde, startet schon Mitte Juli die neue Show

Wann es losgeht, welche Promis sich am Traumstrand von Thailand in Challenges beweisen müssen und was zu erwarten ist - wir haben euch alle Infos zum neuen Trash-Format.

Cathy Hummels moderiert eigene Show

Cathy Hummels, die Ehefrau von Fußball-Star Mats Hummels, hat ihren ersten großen Moderationsjob ergattert. Im Februar hatte die 32-Jährige mitgeteilt, dass sie ein neues Projekt habe, für das sie vier Wochen in Thailand drehe - jetzt ist auch klar, um welche Show es sich dabei handelte. Sie wird die sogenannte „Stunde des Abends“, die Eliminierungsrunde der Show, moderieren.

Auf Instagram hielt Moderatorin Cathy Hummels ihre Fans über Wochen auf dem Laufenden, was sie in Thailand so alles erlebt hat. Um welches Projekt es konkret geht, hatte sie dabei natürlich noch nicht verraten.

Was ist „Kampf der Realitystars“?

In dem neuen RTL2-Format geht es - wie könnte es auch anders sein - um ein sattes Preisgeld. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält zum Titel „Realitystar des Jahres“ 50.000 Euro.

Die Kandidaten wohnen am Strand in einer schlichten „Sala“. Doch nur Sonne und Relaxen ist nicht: In zahlreichen Challenges setzen sie Komfort und Annehmlichkeiten aufs Spiel. Denn wenn es schlecht läuft, sind Wasser, Bett und Kleiderschrank für einige Zeit passé! Es geht aber auch inhaltlich zur Sache. So werden im Spiel „Privatinsolvenz“ etwa pikante Details über die Finanzen der Stars verraten. Der „Reality Check“ konfrontiert die Teilnehmer dagegen mit der knallharten Meinung der TV-Zuschauer - was für den einen oder anderen heftig werden kann. RTL2 verspricht eine ganze Bandbreite an Emotionen: Drama, Streit, Versöhnung, Liebe, Spaß.

Die Show startet mit zehn Promis. Jede Woche kommen weitere Kandidaten dazu, die zwei der etablierten Realitystars während der Eliminierungsrunde „Stunde der Wahrheit“ von der Insel schmeißen. Niemand kann sich sicher sein, jeder ist auf sich alleine gestellt auf der Jagd nach dem Titel.

„Kampf der Realitystars“ Kandidaten: Das sind die Promis

Für das Format hat RTL2 einen bunten Mix aus C-Promis aus der Reality-TV-Kiste geholt. Das sind die Teilnehmer der Show:

Show-Auftakt:

„Big Brother“-Urgestein Jürgen Milski

„DSDS“-Sängerin Annemarie Eilfeld

Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein

Ex-„Bachelor“ Oliver Sanne

Ex-„Berlin-Tag & Nacht“-Star Sandy Fähse

„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin Kate Merlan

„Hot oder Schrott“-Allestester Hubert Fella

„DSDS“-Sänger Momo Chahine

„Prince Charming“-Kandidat Sam Dylan

Die „Bauer sucht Frau“-Zwillinge Tayisiya und Yana Morderger

Wer noch dazu kommen soll:

Malle-Sänger Willi Herren

Trash-Sternchen Georgina Fleur

„Bachelorette“-Kandidat Johannes Haller

„Love Island“-Kandidatin Melissa Damilia

Start, Sendetermine, Sendezeit: Alle Infos zur TV-Ausstrahlung

Mittwoch, 22. Juli 2020 um 20:15 Uhr auf RTL2. Anschließend sind die insgesamt acht Folgen auch „Kampf der Realitystars“ startet amumauf. Anschließend sind die insgesamt acht Folgen auch auf TV Now verfügbar

Das sind die (voraussichtlichen) Sendetermine:

Folge 1: 22.07.2020 um 20:15 Uhr

Folge 2: 29.07.2020 um 20:15 Uhr

Folge 3: 05.08.2020 um 20:15 Uhr

Folge 4: 12.08.2020 um 20:15 Uhr

Folge 5: 19.08.2020 um 20:15 Uhr

Folge 6: 26.08.2020 um 20:15 Uhr

Folge 7: 02.09.2020 um 20:15 Uhr

Folge 8: 09.09.2020 um 20:15 Uhr

„Kampf der Realitystars“ bei Instagram