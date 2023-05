Die Kandidaten-Karten bei „Kampf der Realitystars“ auf RTL2 wurden am 24.05.2023 noch einmal ordentlich gemischt. In Folge 7 kamen nämlich nicht nur zwei Neuzugänge an den Star-Strand: Neben Lukas Baltruschat und Aneta Sablik zogen auch noch zwei bereits ausgeschiedene Kandidaten zurück in die Sala. Das Comeback-Casting gewannen Percival Duke und Emmy Russ.

Lediglich Jay Sirtl und Peggy Jerofke konnten entspannt in die siebte Entscheidung gehen. Durch ihren Sieg im Safety-Spiel durften sie nicht rausgewählt werden. Nachdem ein Star aus gesundheitlichen Gründen aussteigen musste, war für einen weiteren Promi das große TV-Abenteuer nach der „Stunde der Wahrheit“ vorbei. Wir haben euch den Überblick nach Folge 7.

„Kampf der Realitystars“ 2023: Wer ist raus?

Zehn Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren in der Auftaktfolge dabei, nach und nach stoßen neue Promis dazu. Die Neulinge einer Folge müssen in der „Stunde der Wahrheit“ entscheiden, wer gehen muss. Zudem gibt es immer wieder Gruppen-Votings.

Wer bisher ausgeschieden ist, seht ihr hier:

In Folge 7 sind Nico Patschinski (krankheitsbedingt) und Jéssica Sulikowski ausgeschieden.

© Foto: Collage (RTLZWEI/Luis Zeno Kuhn)

„Kampf der Realitystars“ 2023: Wer ist in Folge 8 dabei?

Die Kandidaten-Karten bei „Kampf der Realitystars“ werden wöchentlich neu gemischt. Promis gehen, Promis kommen. Nach der siebten „Stunde der Wahrheit“ sind in Folge 8 noch zwölf Teilnehmer und Teilnehmerinnen regulär im Rennen um den Titel „Realitystar 2023“.

Wer noch dabei ist, seht ihr hier:

Das sind alle Teilnehmer von Staffel 4 im Überblick