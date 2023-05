Das Kandidaten-Karussell bei „Kampf der Realitystars“ auf RTL2 dreht sich munter weiter. In Folge 4 am 03.05.2023 kamen Emmy Russ und Percival Duke neu an den Star-Strand und mischten die Sala nochmal so richtig auf, denn sie mussten direkt einen Kandidaten nach Hause schicken. In der „Stunde der Wahrheit“ mussten schließlich zwei weitere Kandidaten gehen. Diese haben jedoch die Chance, nochmal zurückzukehren. Dafür müssen sie eine große Hürde überwinden – einen Teil ihrer Gage aufgeben...

Lediglich Daniel Schmidt und Paul Janke konnten beruhigt sein – einer von ihnen wurde durch die Neuankömmlinge gesaved, der andere hatte sich durch den Sieg im Safety-Spiel vor dem Rauswurf gesichert. Für drei Promis war das große TV-Abenteuer dagegen vorbei. Wir haben euch den Überblick nach Folge 4.

„Kampf der Realitystars“ 2023: Wer ist raus?

Insgesamt zehn Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren in der Auftaktfolge dabei, nach und nach stoßen neue Promis dazu. Die Neulinge einer Folge müssen in der „Stunde der Wahrheit“ entscheiden, wer gehen muss. Zudem gibt es immer wieder Gruppen-Votings.

Wer bisher ausgeschieden ist, seht ihr hier:

Sarah Knappik, Manni Ludolf und Tim Sandt sind in der vierten Folge ausgeschieden.

© Foto: RTLZWEI/Luis Zeno Kuhn

„Kampf der Realitystars“ 2023: Wer ist in Folge 5 dabei?

Das Kandidaten-Karussell von „Kampf der Realitystars“ dreht sich wie gewohnt munter weiter. Promis gehen, Promis kommen. Nach der vierten „Stunde der Wahrheit“ sind in Folge 5 noch neun Teilnehmer und Teilnehmerinnen regulär dabei. Außerdem kehrt entweder Manni Ludolf oder Sarah Knappik zu ihnen zurück.

Wer noch dabei ist, seht ihr hier:

Das sind alle Teilnehmer von Staffel 4 im Überblick