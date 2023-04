Der Wettstreit um den Titel „Realitystar 2023“ ist in vollem Gange. Am Mittwoch, 26.04.2023, lief die dritte Folge vonauf RTL2. Darin gab es wie gewohnt erst einmal Neuzugänge:undzogen neu in die Sala ein. Für Aufregung am Star-Strand sorgte vor allem Letzterer, denn der einstige Stress mit Eva Benetatou im „Sommerhaus der Stars“ war noch lange nicht vergessen und verziehen. Als Neuankömmlinge mussten die beiden später entscheiden, wer nach der dritten „Stunde der Wahrheit“ zurück nach Hause fliegen muss. Außerdem gab es ein Gruppen-Voting, bei dem der Promi mit den meisten Münzen ebenfalls gehen musste.