„Kampf der Realitystars“ ist auf RTL2 gestartet. In der ersten Folge am Mittwoch, 12.04.2023, zogen zunächst „Stunde der Wahrheit“ die unangenehme Aufgabe, einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin wieder nach Hause zu schicken. Der Star-Strand von Thailand hat seine Pforten wieder geöffnet: Die beliebte Showist auf RTL2 gestartet. In der ersten Folge am Mittwoch, 12.04.2023, zogen zunächst acht Promis in die berühmt-berüchtigte Sala ein. Wenig später folgten die beiden Nachzügler Sarah Knappik und Daniel Schmidt . Sie hatten in der erstendie unangenehme Aufgabe, einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin wieder nach Hause zu schicken.

Wer ist raus? Wer ist weiter? Wir haben euch den Überblick nach Folge 1. Lediglich Ur- „Bachelor“ Paul Janke und Kult-Schrotthändler Manni Ludolf konnten beruhigt sein – sie hatten sich durch den Sieg im Safety-Spiel vor dem Rauswurf gesichert. Für eine Kandidatin war das große TV-Abenteuer dagegen direkt wieder vorbei.Wir haben euch den Überblick nach Folge 1.

„Kampf der Realitystars“ 2023: Wer ist raus?

Insgesamt zehn Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren in der Auftaktfolge dabei. Die Neulinge einer Folge müssen in der „Stunde der Wahrheit“ entscheiden, wer gehen muss. Außerdem gibt es für gewöhnlich noch ein Voting der Kandidaten. Doch in Folge 1 traf es erst einmal nur einen Promi.

Wer bisher ausgeschieden ist, seht ihr hier:

Ingrid Pavic ist als erste Kandidatin von „Kampf der Realitystars“ 2023 ausgeschieden.

© Foto: RTLZWEI/Luis Zeno Kuhn

„Kampf der Realitystars“ 2023: Wer ist in Folge 2 dabei?

Das Kandidaten-Karussell von „Kampf der Realitystars“ dreht sich wie gewohnt munter weiter. Promis gehen, Promis kommen. Nach der ersten „Stunde der Wahrheit“ sind in Folge 2 noch neun Teilnehmer und Teilnehmerinnen regulär dabei. Zu ihnen stoßen zudem zwei weitere Promi-Damen.

Wer noch dabei ist, seht ihr hier:

Antonia Hemmer

Daisy Dee

Daniel Schmidt

Manni Ludolf

Matthias Mangiapane

Paul Janke

Sarah Knappik

Serkan Yavuz

Uschi Hopf

Eva Benetatou – neu in Folge 2

Giulia Siegel – neu in Folge 2

Das sind alle Teilnehmer von Staffel 4 im Überblick