Die Macher der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ zeigen in dieser Woche ein großes Herz. Den verbliebenen zwölf Promis werden Grußbotschaften ihrer Familie und Freunde gezeigt.

In Folge 8 wird es tränenreich. Die Stars dürfen nach Wochen in Thailand endlich ihre Liebsten sehen, allerdings nur per Bildschirm und für wenige Sekunden. Jay Sirtl sieht seine Freundin, Percival bekommt warme Worte von seiner Schwester und Eva Benetatou bricht in Freudentränen aus, als ihr kleiner Sohn auf dem Bildschirm gezeigt wird.Tausend Dank dafür“, schwärmt sie.