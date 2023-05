In der 8. Folge von „Kampf der Realitystars“ geht es ums liebe Geld. Die Produktion macht den verbliebenen zwölf Teilnehmer ein unmoralisches Angebot ...

Die Macher der RTL2-Show haben sich etwas Fieses einfallen lassen: einen Abfindungsvertrag. Derjenige, der das Papier unterschreibt, bekommt 10.000 Euro UND muss die Show verlassen. Doch das ist nicht alles: Die 10.000 Euro werden von der Sieges-Gage in Höhe von 50.000 Euro abgezogen.

Jetzt wird es kurios: Emmy zweifelt und will sich mit den anderen Kandidaten in der Sala abstimmen. Percival wartet hingegen auf der Toilette undDer Sänger schlendert gemütlich in den Raum und schließt das Büro ab. Die Schreie von Emmy Russ ignoriert er.„Yes, I did!“ verkündet er in der Sala.Dass er für sein Ausscheiden 10.000 Euro kassiert, spielt ihm erst recht in die Karten. Die restlichen Sala-Bewohner zeigen sich enttäuscht vor dieser egoistischen Entscheidung. „Ich wollte Percival nicht Tschüss sagen. Wer so einen Abgang hinlegt, der hat meine Hand nicht verdient.