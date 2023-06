Am Mittwochabend läuft ab 20:15 Uhr das Finale der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“. Auch Emmy Russ gehört zu den Finalisten. der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“. Auch Emmy Russ gehört zu den Finalisten. Hier erfahrt ihr, wer die Show am Ende gewonnen hat.

ab 22:45 Uhr den „KDRS“-Talk „Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit“ live aus Köln. Mit dabei ist auch Emmy Russ. Die 24-Jährige gehört zu den wohl kontroversesten Kandidaten der aktuellen Staffel. Tränen, Lügen und Streitereien – das TV-Sternchen weiß, wie sie für mächtig Drama sorgt. Nach dem großen Finale sendet RTL2live aus Köln. Mit dabei ist auchDie 24-Jährige gehört zu den wohl kontroversesten Kandidaten der aktuellen Staffel. Tränen, Lügen und Streitereien – das TV-Sternchen weiß, wie sie für mächtig Drama sorgt. Ob Emmy Russ bald ins Dschungelcamp zieht, erfahrt ihr hier.

Emmy Russ reist für RTL2-Show von Madrid nach Köln

Für die Talkshow „Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit“ reist Emmy Russ extra aus ihrer Wahlheimat Madrid nach Köln. Auf dem Weg zum Flughafen in der spanischen Hauptstadt soll es beinahe zu einem Unfall gekommen sein. „Ich dachte echt, ich komme nicht am Flughafen an“, betont Emmy in ihrer Instagram-Story. Die Blondine habe sich in Madrid ein Uber bestellt. „Das Auto war voll mit Paketklebestreifen, (...) weil es wortwörtlich fast auseinandergefallen ist. Alles drin war kaputt“, meckert die RTL2-Kandidatin.

Emmy Russ: „Ich hasse es, Taxi zu fahren!“

„Er fährt gerade los, in den Kreisverkehr. Fast fährt einer in ihn rein, weil der einfach ...“, beendet die völlig aufgebrachte Der Fahrer des zusammengeklebten Taxis soll scheinbar nicht besonders konzentriert gewesen sein., beendet die völlig aufgebrachte Emmy Russ ihren Satz. Die 24-Jährige habe sogar mit dem Gedanken gespielt, das Fahrzeug sofort zu verlassen: „Ich hasse es, Taxi zu fahren. Die sind alle unfähig!“

Wenige Stunden nach dem Vorfall ist die Blondine heile in Deutschland angekommen. Ab 22:45 Uhr wird sie live auf RTL2 zu sehen sein. Die Zuschauer dürfen sich sicherlich auf jede Menge Auseinandersetzungen rund um Emmy Russ freuen!