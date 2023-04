„Kampf der Realitystars“ ihr großes TV-Comeback. In den Jahren zuvor machte die Blondine bei Sarah Knappik feiert beiihr großes TV-Comeback. In den Jahren zuvor machte die Blondine bei „Germany’s Next Topmodel“ , beim RTL-„Dschungelcamp“ und bei „Promi Big Brother“ mit. Die hübsche 36-Jährige hat sich seit ihren letzten TV-Auftritten allerdings mächtig verändert.

Sarah Knappik spricht über ihr Gewicht

Das TV-Sternchen hat vor etwa zwei Jahren eine Tochter bekommen. Die Schwangerschaft hat bei der einst so schlanken Sarah Knappik jedoch Spuren hinterlassen. „Ich bin schwanger gewesen und habe mich da auch körperlich verändert: Ich habe 20 Kilo zugenommen – und das ist okay. Ich bin so wie ich bin“, betont die Mama stolz. Viele Frauen haben nach einer Schwangerschaft oft damit zu kämpfen, dass sich der Stoffwechsel nicht regeneriert. Trotz gesunder Ernährung nehmen Betroffene schlechter ab. Ob das auch bei Sarah Knappik der Fall ist, verrät sie nicht. „Ich würde gerne wieder scharf aussehen“, wünscht sich der TV-Star.

„Mich lieben Leute, oder mich hassen Leute“

Sie bezeichnet sich selbst als polarisierende Person. „Mich lieben Leute, oder mich hassen Leute. Ich glaube, diesen Mittelweg gibt es einfach nicht“, meint die 36-Jährige. Sarah Knappik hat einen großen Wunsch: Sie will am Ende das große Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen: „Ey Leute, ich habe noch nie gewonnen in einem Format. Es wäre der Knaller.“

„Kampf der Realitystars“ im TV & Stream