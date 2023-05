Die RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ ist auch für ihre lustigen Spiele bekannt. In der vierten Folge spielen die Promis eine abgewandelte Form des Kinderspiels „Reise nach Jerusalem“. In Zweierteams werden die Stars zusammengebunden. Die sechs Duos müssen im Kreis laufen und dabei jeweils zwei Koffer schleppen. In der Mitte des rutschigen Kreises liegen fünf Kissen. Wenn die Musik anhält, müssen sich die Zweierteams auf die Kissen stürzen. Ein Promi-Pärchen scheidet aus. Nach jeder Runde wird ein Kissen aus dem Kreis entfernt.

„Kampf der Realitystars“: Plötzlich wird das Spiel unterbrochen

muss das Spiel plötzlich unterbrochen werden ... Runde für Runde scheiden beim Spiel „Jeru-Sala-Lem“ prominenten Zweierteams aus. Erst erwischt es Sarah Knappik und Daniel Schmidt, dann fliegen Serkan Yavuz und Manni Ludolf raus – und im Viertelfinale scheiden Percival Duke und Bernd Kieckhäben aus. Kurz vor dem Halbfinale mit den letzten verbliebenen drei Teams

Darum muss Giulia Siegel das Spiel abbrechen

Völlig erschöpft und unter Tränen teilt sie ihrem Spielpartner Tim Sandt mit, dass sie abbrechen will. Nach dem Spiel erklärt die Tochter von Ralph Siegel: „Ich habe Schrauben im Rücken. Und in der Runde davor hat sich dort in der Muskulatur ein Krampf entwickelt.“ „Wir spielen als Team. Gesundheit geht immer vor.“ Das Spiel wird am Ende von Ex-Bachelor Paul Janke und Giulia Siegel kann nicht mehr.teilt sie ihrem Spielpartner Tim Sandt mit, dass sie abbrechen will. Nach dem Spiel erklärt die Tochter von Ralph Siegel:Und in der Runde davor hat sich dort in der Muskulatur ein Krampf entwickelt.“ Tim Sandt unterstützt seine Mitstreiterin:Das Spiel wird am Ende von Ex-Bachelor Paul Janke und Eva Benetatou gewonnen. Als Belohnung dürfen sie in der Sala so oft duschen gehen, wie sie möchten. Die anderen Kandidaten müssen mit einer geringeren Wassermenge klarkommen.