Die RTL2-Produktion „Kampf der Realitystars“ geht in die zweite Runde. Staffel 2 wird ab Mitte März 2021 im idyllischen Thailand gedreht.

Im Gegensatz zum Format „Promis unter Palmen“, das sich ebenfalls in Thailand abspielt, befindet sich der Drehort von „Kampf der Realitystars“ an einem abgesperrten, geheimen Strand auf Phuket.

Nach Staffel 1 mit Realitystars wie Georgina Fleur, Bachelorette Melissa Damilia und Sam Dylan stellen sich schon bald neue VIPs der Herausforderung. Bis zum Produktionsbeginn Mitte März befinden sich alle Kandidaten noch in strenger Quarantäne.

„Kampf der Realitystars“ 2021: Start, Sendetermine, Sendezeit

Die Sendetermine für Staffel 2 von Kampf der Realitystars“ sind aktuell noch nicht bekannt.

Staffel 1 wurde von Juli bis September 2020 jeweils am Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt.

„Kampf der Realitystars“ 2021: Stream auf TVNow

Ihr könnt die Folgen jeweils im Livestream auf der TVNow verfolgen. Dort stehen sie im Anschluss an die TV-Ausstrahlung auch als Wiederholung zur Verfügung.

„Kampf der Realitystars“ 2021: Darum geht es

Zehn Promis kämpfen in dem RTL2-Format „Kampf der Realitystars“ um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Die Kandidaten sind am Strand in einer schlichten „Sala“, einer offenen Bambushütte, untergebracht. In diversen Spielen und zahlreichen Challenges setzen sie Komfort und Annehmlichkeiten aufs Spiel. Die Kandidaten können sich Luxusartikel erspielen, vorhandene aber auch verlieren und wenn es schlecht läuft, sind Wasser, Bett oder Kleiderschrank für einige Zeit tabu.

Regelmäßig müssen sich die Kandidaten in verschiedenen Kategorien einschätzen. Die Ranking-Ergebnisse werden im Vorfeld der Sendung in einem Panel von RTL2-Zuschauern ermittelt. Der „Reality Check“ beispielsweise konfrontiert die Teilnehmer mit der knallharten Meinung der TV-Zuschauer. RTL2 verspricht damit eine ganze Bandbreite an Emotionen.

Die Show startet mit zehn Promis. Jede Woche kommen weitere Kandidaten dazu, die zwei der Realitystars während der Eliminierungsrunde „Stunde der Wahrheit“ von der Insel werfen. Gleichzeitig sind sie selbst bei ihrer ersten „Stunde der Wahrheit“ vor einer Abwahl geschützt. Niemand kann sich sicher sein und jeder Promi ist auf der Jagd nach dem Titel auf sich gestellt.

„Kampf der Realitystars“ 2021: Kandidaten

Welche Stars 2021 in Thailand um das Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen werden, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Nach Informationen der „Bild“ gehört angeblich Prinz Frederic von Anhalt zu den diesjährigen Teilnehmern. Er soll allerdings während seiner Quarantäne in einem Hotel in Bangkok gestürzt sein und sich dabei den Arm ausgekugelt haben. Aus diesem Grund kann er womöglich erst später in die Show einsteigen.

„Seine Teilnahme sorgte für die Verantwortlichen bei RTL für Ärger, weil er für eigentlich für den Dschungel vorgesehen war“, zititert das Blatt einen Insider. Der Sender wolle nicht, dass die „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Kandidaten kurz vor der Sendung noch in anderen Reality-Formaten zu sehen sind: „Kampf der Realiytstars“ wird voraussichtlich im August oder September ausgestrahlt – damit nur knapp vier Monate vor dem „Dschungelcamp“. Ob Prinz Prinz Frédéric trotzdem im Dschungelcamp zu sehen sein wird, ist bislang unbekannt.

„Kampf der Realitystars“: Moderatorin Cathy Hummels

Cathy Hummels, die Ehefrau von Fußball-Star Mats Hummels, ist auch in diesem Jahr die Moderatorin der Show. Am 28. Februar hatte die 33-Jährige via Instagram verkündet, dass sie die Show erneut moderieren werde und sich aktuell in Thailand befinde. Dort musste sie sich aber erstmal zwei Wochen in Bangkok in Quarantäne, denn aufgrund von Corona gilt „Safety First", wie sie auf ihrem Account schreibt. Seitdem postet sie regelmäßig Einblicke und zeigt ihren Quarantäne-Alltag in den Storys.

In einem kürzlichen Post verkündete sie, dass ihr mittlerweile die Decke auf den Kopf falle. „Ich werde langsam zu Mogli – am Samstag hab ich es endlich geschafft und bis dahin nehme ich den Fluss weiterhin für euch unter die Lupe“, kommentierte sie ein Foto von sich.