Am Mittwoch, 14.07.2021, startet Staffel 2 von „Kampf der Realitystars“ auf RTL2 und TVNow. Dann treten insgesamt 25 Promis zum Kampf um den Sieg und das Preisgeld von 50.000 Euro an. Einer der Teilnehmer ist Mike Heiter.

Doch wer ist der Kandidat eigentlich? Von Alter bis Freundin – wir stellen euch Mike Heiter im Porträt vor.

Mike Heiter Steckbrief: Alter, Beruf, Freundin, Instagram

Wer ist Mike Heiter? Wir haben euch die Fakten im Überblick:

Name : Mike Heiter

: Mike Heiter Alter : 29

: 29 Geburtstag : 13. Mai 1992

: 13. Mai 1992 Sternzeichen : Stier

: Stier Geburtsort : Essen

: Essen Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Beruf: KFZ-Mechatroniker, Realtiy-TV-Teilnehmer und Rapper

KFZ-Mechatroniker, Realtiy-TV-Teilnehmer und Rapper Größe: unbekannt

unbekannt Freundin : Laura Morante

: Laura Morante Kind: Tochter Aylen

Tochter Aylen Instagram: mikeheiter13

Mike Heiter ist Teilnehmer bei „Kampf der Realitystars“ 2021

Mike Heiter war bei der ersten Staffel „Love Island“ 2017 auf der Suche nach der Liebe. Seine Freundin Laura Morante ist wiederum bekannt durch das RTL-Format „Are You the One?“. Doch kennen- und lieben lernten sich die beiden im echten Leben. Beide sind Kandidaten beim RTL2-Format „Kampf der Realitystars“. „Ich verdiene den Titel 'Realitystar 2021', weil ich einfach ein Realitystar bin!“, so Mike Heiter über seine Teilnahme.

Ob er sich wirklich den Titel holen wird, erfahren wir ab 14. Juli 2021 auf RTL2. Dann geht es los mit Staffel 2 von „Kampf der Realitystars“.

„Love Island“ bis „Dschungelshow“: Mike Heiter im TV

Der Influencer kommt gebürtig aus Essen und und ist eigentlich KFZ-Mechatroniker. Bekannt wurde er durch seinen ersten Auftritt im Fernsehen bei der ersten Staffel der Datingshow „Love Island“. Auch in „Das Sommerhaus der Stars“ war er mit seiner damaligen Partnerin Elena Miras zu sehen und hat die Show damals auch gewonnen. Zuletzt war er Teilnehmer von „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ 2021.

Mike ist aber nicht nur im TV-Bereich erfolgreich, er hat auch eine Musikkarriere begonnen. Im Jahr 2018 brachte er seine erste Single „Eine Insel“ raus und 2020 folgte „Anker“, die er mit Ex-Freundin Elena Miras herausbrachte.

Mike Heiter: Tochter mit Elena Miras

Love Island“ mit Jan Sokolowsky. Kurz nach der Show kam sie allerdings mit Mike Heiter zusammen. Im Herbst 2017 machten sie ihre Beziehung öffentlich und nur wenige Monate später erklärten die beiden, dass Nachwuchs unterwegs sei. 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Aylen zur Welt. Im September 2020 haben die beide sich schließlich getrennt und es kam zu einem öffentlichen Rosenkrieg. Den haben die beiden mittlerweile niedergelegt. Die Schweizerin Elena Miras gewann die Show „“ mit Jan Sokolowsky. Kurz nach der Show kam sie allerdings mit Mike Heiter zusammen. Im Herbst 2017 machten sie ihre Beziehung öffentlich und nur wenige Monate später erklärten die beiden, dass Nachwuchs unterwegs sei. 2018 kam ihre gemeinsamezur Welt. Im September 2020 haben die beide sich schließlichund es kam zu einem öffentlichen. Den haben die beiden mittlerweile niedergelegt.

Mike Heiter: Freundin Laura Morante

Mike ist zum jetzigen Zeitpunkt in einer Beziehung mit der Friseurin Laura Morante. Die beiden haben sich in der Schulzeit kennengelernt und kamen nie richtig voneinander los. In einem gemeinsamen Insta-Video erzählten sie ihren Fans, dass sie schon mehrmals zusammen gewesen seien. Gepasst hat es damals offensichtlich noch nicht. Doch jetzt ist das anders.

