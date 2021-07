Am Strand von Thailand kämpfen insgesamt 25 Kandidaten bei „Kampf der Realitystars“ 2021 um den Titel „Realitystar 2021“ und die damit verbundene Siegerprämie in Höhe von 50.000 Euro. Mit von der Partie ist auch Leon Machère. Seinen Bekanntheitsgrad erreichte der Kandidat durch seinen YouTube-Kanal, welcher mittlerweile 2,4 Millionen Abonnenten zählt.

Doch wie tickt Leon Machère? Was ist auf seinem YouTube-Kanal zu sehen? Alter, Größe und Co. – wir stellen euch den Teilnehmer im Porträt vor.

Leon Machère: Echter Name, Alter, Instagram

Name: Leon Machère

Leon Machère Bürgerlicher Name: Rustem Ramaj

Rustem Ramaj Beruf: YouTuber, Rapper

YouTuber, Rapper Geburtstag: 16.04.1992

16.04.1992 Sternzeichen: Widder

Widder Alter: 29

29 Staatsangehörigkeit: Bundesrepublik Deutschland

Bundesrepublik Deutschland Höchster Schulabschluss: Hauptschulabschluss

Hauptschulabschluss Größe: 184 cm

184 cm YouTube: Leon Machère

Leon Machère Instagram: leonmachere

Leon Machère: YouTube, Comedy, Rapper

Anfangs nutzte der YouTuber seinen Kanal, um eigene Songs von sich hochzuladen, denn Leon Machère ist auch Rapper. Wirklich bekannt wurde er auf seinem YouTube-Kanal allerdings für seine Comedy-Prank-Videos. In seinen Videos spielt er Menschen mit versteckter Kamera regelmäßig Streiche. Doch diese sind nicht mit kleinen Kinder-Streichen zu vergleichen und endeten schon das ein oder andere Mal mit einem Polizeieinsatz.

Zudem filmte Leon Machère den einen oder anderen Spaß, der ihn teuer zu stehen kam. In einem seiner Videos gab er vor, mit einer Deo-Spray-Dose ein Graffiti an eine Wand zu sprühen. Oder in Augsburg forderte er mit Blaulicht und Martinshorn als Polizist verkleidet Passanten dazu auf ihre Kleidung abzulegen. Im Gegensatz zu ihm fand die Polizei das weniger amüsant und verdonnerte den YouTuber wegen Vortäuschung einer Straftat und Amtsanmaßung zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 25.000 Euro.

Youtube Rapper Leon Machère - Song Copacabana

Leon Machère: HydroHype

HydroHype – ein Prank von Leon Machère, der die YouTube-Nation spaltete. YouTuber Kollege Marvin Wildhage hatte ein Fake-Beauty-Produkt herausgebracht, um herauszufinden, ob Influencer wirklich für alles Werbung machen. Und tatsächlich fielen einige auf die Masche herein und bewarben das Fake-Produkt bei ihren Followern. Auch YouTuber Leon Machère bekam von Marvin eine Creme zugesandt. Doch dieser wurde schon beim ersten Blick auf das Etikett stutzig. Denn bei den Inhaltsstoffen standen unter anderem Uran, Asbest und Pipikaka Seed Oil. Diese falschen Inhaltsstoffe hatte Marvin bewusst eingebaut um aufzuzeigen, dass sich viele Influencer die Produkte, die sie bewerben, nicht genauer anschauen.

Doch Leon, der den Spaß durchschaute, drehte den Spieß um und machte bei der Scharade mit. Er nahm ein Werbevideo für die Creme auf und ging damit auf Snapchat online. Nachdem er auch herausgefunden hatte, dass YouTuber-Kollege Marvin hinter dem Streich steckte, begann er mit seiner Revanche. Wie der Streich aussah und was er auslöste, ist in folgendem YouTube-Video zu sehen:

Youtube HydroHype – der Doppel-Prank. Das große Finale.

Leon Machère: Vermögen

Was verdient man als Rapper und YouTube-Star? Laut „dasvermoegen.com“ wird Leon Machère auf ein Nettovermögen von rund 1,3 Millionen Euro geschätzt.

Leon Machère ist Kandidat bei „Kampf der Realitystars“ 2021