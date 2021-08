Aktuell läuft „Kampf der Realitystars“ 2021 auf RTL2. Auch Cosimo Citiolo ist in diesem Jahr im Rennen um den Titel „Realitystar 2021“ und das Preisgeld dabei. Für Trash-TV-Fans ist Cosimo kein unbekanntes Gesicht. Vor allem durch seine exzentrischen Auftritte bei DSDS und den Skandal mit Bushido und Fernanda Brandao machte er sich einen Namen. Mehr dazu unten im Artikel.

Doch wer ist Cosimo Citiolo eigentlich? Wie tickt er privat? Was war mit Bushido? Hat er eine Freundin? Instagram, Alter und Co. – alle Infos im Überblick. Wir stellen euch den Kandidaten im Porträt vor.

Cosimo Citiolo Steckbrief: Instagram, Alter, Wohnort

Alle Fakten zu Cosimo Citiolo im Überblick:

Name: Cosimo Citiolo

Cosimo Citiolo Beruf: Sänger, Tänzer, TV-Darsteller

Sänger, Tänzer, TV-Darsteller Geburtstag: 29.12.1981

29.12.1981 Alter: 39

39 Geburtsort: Stuttgart

Stuttgart Wohnort: Köln

Köln Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Familienstand: ledig

ledig YouTube: Cosimo Citiolo

Cosimo Citiolo Instagram: cosimoofficial

Cosimo Citiolo: „Checker vom Neckar“ und DSDS

Der deutsch-italienische Sänger startete seine Karriere im Alter von 19 Jahren. Er arbeitete zunächst als GoGo- und Backup-Tänzer in Nachtclubs und als Hip-Hop-Tanzlehrer. Mit den Jahren erweiterte er sein Unterhaltungsangebot und trat als „Checker vom Neckar“ in deutschen Diskotheken auf.

Im Jahr 2005 kam er auf den Geschmack von Casting-Shows. Bei „Deutschland sucht den Superstar“ sorgte er mit ausgefallenen Kostümen für Aufsehen. Über die Vorauswahlen schaffte es der Sänger jedoch nicht, geschlagene fünf Mal ist Cosimo Citiolo alias der „Checker vom Neckar“ bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Doch Cosimo gab nicht auf und veröffentlichte im Jahr 2010 schließlich seine erste Single mit dem Titel „Ketchup Mayo Sandwich“. Weitere Songs wie „Komm schon Baby zieh dich aus“ oder „Der Sommer ist geil“ folgten. In seinen Songs kombiniert er gängigen Trash-Sound mit simplen Texten. Zwei Jahre nach seiner ersten Single brachte Cosimo sein erstes und einziges Album „Elektro Sex“ auf den Markt. Unter dem Künstlernamen DCVN, was die Abkürzung von „Der Checker vom Neckar“ ist, tritt der Deutsch-Italiener seit 2014 auf.

Cosimo ist neben Casting-Shows auch regelmäßig in Reality-TV-Formaten zu sehen. Er nahm unter anderem an „Big Brother“ und „Die Super-Checker“ teil und hatte vereinzelt Gastauftritte in der Daily-Soap „Köln 50667“. Dieses Jahr hat es den Sänger an den Strand von Thailand verschlagen, dort nimmt er an „Kampf der Realitystars“ 2021 teil.

Youtube Cosimo Citiolo – Single „Der Sommer ist Geil“

Cosimo Citiolo ist Kandidat bei „Kampf der Realitystars“ 2021

Cosimo Citiolo ist einer der Kandidaten bei „Kampf der Realitystars“ 2021. Nachdem Folge 5 als Männer-Nachschub an den Star-Strand. Doch kaum angekommen gibt es auch schon Ärger mit „Kampf der Realitystars“-Challenge sollen die Promis untereinander ein Ranking zum Thema Sex-Appeal erstellen, dabei fällt Cosimo bei Kader Loth in Ungnade. Das It-Girl fühlt sich von Cosimo nicht richtig einsortiert, dieser setzt sie auf Platz 10. Doch auch schon bei der ersten Begegnung knallt es zwischen den beiden, denn Cosimo wagt es Kaders Alter anzusprechen: „So redet man nicht mit einer Dame, mein Freund“, kontert die Mutter aller Trashformate. Was Kader Loth nicht bedacht hat, ist, dass die Neuzugänge eine gewisse Macht haben. Denn die neuen Promis dürfen in der Show immer jemanden rausschmeißen. ist einer der Kandidaten bei. Nachdem Evil Jared und Walther Hoffmann ausgeschieden sind, kommt er inals Männer-Nachschub an den Star-Strand. Doch kaum angekommen gibt es auch schon Ärger mit Kader Loth . Bei der erstensollen die Promis untereinander ein Ranking zum Themaerstellen, dabei fällt Cosimo bei Kader Loth in Ungnade. Das It-Girl fühlt sich von Cosimo nicht richtig einsortiert, dieser setzt sie auf. Doch auch schon bei der ersten Begegnung knallt es zwischen den beiden, denn Cosimo wagt es Kaders Alter anzusprechen: „So redet man nicht mit einer Dame, mein Freund“, kontert die Mutter aller Trashformate. Was Kader Loth nicht bedacht hat, ist, dass die Neuzugänge eine gewisse Macht haben. Denn die neuen Promis dürfen in der Show immer jemanden rausschmeißen.

Bei Kandidatin Claudia Obert kommt der Neuzugang allerdings gut an. Denn Cosimo genehmigt sich zur Begrüßung einen Whiskey-Cola, das macht ihn für Claudia noch sympathischer. Mike Heiter ist auch angetan vom Neuzugang, Cosimo sei frei Schnauze und haue raus. Ob es Cosimo schafft, der Nachfolger von Kevin Pannewitz zu werden, bleibt jedoch abzuwarten.

Cosimo Citiolo: Skandal mit Bushido und Fernanda Brandao

In Staffel 8 von „Deutschland sucht den Superstar“ hatte Cosimo Citiolo wieder sein Glück versucht, erneut ohne Erfolg. Er trat zusammen mit einer Boygroup auf und gab ein selbstkomponiertes Lied zum Besten. Doch Jurorin Fernanda Brandao war von dem Auftritt nicht begeistert: „Ich muss nicht mehr von dir sehen. Für mich bist du eine Mischung aus Menderes und Michael Wendler“. Doch diese Kritik ließ Cosimo nicht auf sich sitzen und rächte sich mit einer Verbalattacke an Fernanda. Er zückte kurzer Hand eine signierte Autogrammkarte von Bushido aus der Tasche und knallt sie der Jury-Dame mit den Worten „Ich soll dir einen schönen Gruß von ihm ausrichten. Du bist schlecht im Bett“ auf den Tisch. Angeblich soll Rapper Bushido ihm gesagt haben, falls Fernanda ihm dumm komme, solle er ihr auch einen Korb geben und sie mit der Autogrammkarte an die missglückte Liebesnacht erinnern.

Cosimo Citiolo: Friseur

Obwohl Cosimo ein gewisser Charme nicht abgesprochen werden kann, konnte seine Musiker-Karriere trotz der Freundschaft zu Bushido nicht wirklich zünden. Vielmehr machte er Schlagzeilen als Privatfriseur von Bushido. Der Hip-Hop-Rapper mochte die verrückte Art von Cosimo, verriet er dem Jugendmagazin „Bravo“ in einem Interview und engagierte ihn deswegen als Privatkoch und Friseur.

Doch die Freundschaft der beiden hielt nicht ewig. Und wenn aus Freunden Feinde werden, bleiben oft nur böse Vorwürfe. Was folgte, war eine Schlammschlacht. Und die Öffentlichkeit durfte den Ex-Freunden beim Waschen der Schmutzwäsche zusehen.

Cosimo Citiolo: Freundin

Hat Cosimo Citiolo eine Freundin? Laut diversen Online-Ressourcen nicht. Auch auf Instagram gibt es keine Anzeichen dafür, dass der 39-Jährige aktuell vergeben ist.