Unter dem ARD-Motto „Endlich Freitag im Ersten“ wäre es am 4. März 2022 eigentlich Zeit gewesen für einen neuen Film aus der Reihe „Käthe und ich“. Nun wird die Folge mit dem Titel „Freundinnen für immer“ jedoch nicht gezeigt. Es gibt eine Programmänderung. Trotzdem fragen sich Fans, wann Psychologe Paul Winter und seine Therapiehündin Käthe wieder vor einer neuen Aufgabe stehen und was sie dann in Folge 7 erwartet.

Worum geht es im Spielfilm „Käthe und ich - Freundinnen für immer“ ?

? Wer sind die Darsteller ?

? Ist Folge 7 schon im Stream in der Mediathek zu sehen?

Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung sowie Besetzung und Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Käthe und ich - Freundinnen für immer“: Sendetermine, Sendezeit, Programmänderung

Freitag, 04.03.2022, wäre es im Ersten eigentlich Zeit für einen neuen Spielfilm gewesen. „Käthe und ich - Freundinnen für immer“ wollte der Sender ursprünglich zeigen. Der Film hätte zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden sollen. Allerdings gibt es eine Änderung im Programm. Bis vor wenigen Tagen hatte die ARD den Programmänderung statt des Spielfilms „Käthe und ich – Freundinnen für immer“ am 04.03.2022 folgendes vor: Am, wäre eseigentlich Zeit für einen neuen Spielfilm gewesen.wollte der Sender ursprünglich zeigen. Der Film hätte zurumausgestrahlt werden sollen. Allerdings gibt es eine. Bis vor wenigen Tagen hatte dieden Vorentscheid zum ESC 2022 nur in allen Dritten Programmen und eigentlich schon ab 20.15 Uhr ausstrahlen wollen. Infolge des Kriegs in der Ukraine wird das Programm verständlicher Weise zurzeit oft umgebaut. Deshalb sieht diestatt des Spielfilms „Käthe und ich – Freundinnen für immer“ am 04.03.2022 folgendes vor:

20.15 Uhr: Solidaritätssendung „Wir helfen - Gemeinsam für die Ukraine“

21 Uhr: ESC-Vorentscheid

Wann die neue Folge „Freundinnen für immer“ aus der Reihe „Käthe und ich“ läuft, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald Sendetermine feststehen, erfahrt ihr es hier.

„Käthe und ich - Freundinnen für immer“: ARD-Mediathek

Wer „Käthe und ich - Freundinnen für immer“ im Fernsehen nicht sehen kann oder verpasst, hat Glück. Der Film ist in der ARD-Mediathek abrufbar. Dort steht er nach der TV-Ausstrahlung online als Stream bereit. Für sechs Monate ist er danach verfügbar.

„Käthe und ich - Freundinnen für immer“: Handlung

Psychologe Paul Winter (Christoph Schechinger) und seine Therapiehündin Käthe bekommen eine ungewöhnliche Anfrage. Die 79-jährige Christine Saalfeld (Christine Schorn) bittet nach ihrer Demenz-Diagnose nicht für sich, sondern für ihre Tochter Marianne (Ulrike Krumbiegel) um Unterstützung. Die vorausschauende Seniorin fürchtet, dass ihre alleinstehende Tochter komplett vereinsamt, sobald die Krankheit aus dem Anfangsstadium voranschreitet. Um die niedergeschlagene Ex-Schauspielerin, deren vielversprechende Karriere nach der Wende ins Stocken geriet, aus ihrer tiefen Lebenskrise zu holen, macht sich Paul auf die Suche nach einer biographischen Bruchstelle: das abrupte Ende einer Jugendfreundschaft, der Marianne immer noch nachtrauert.

Bevor es zu einer Begegnung kommen kann, arbeitet Paul mit Käthes Unterstützung daran, dass sich Marianne öffnet. Was er herausfindet, berührt ihn zutiefst. Eine zufällige Beobachtung führt Paul in das Spannungsfeld der Ehe von Jule (Mona Pirzad). Er weiß nun, dass Aaron (Ben Braun) eine heimliche Affäre hat. Ihm bleibt keine Wahl, als seiner besten Freundin die Wahrheit zu sagen – auch, wenn das sein ohnehin komplexes Verhältnis zu Aaron belastet.

Am 04.03.2022 läuft der Film „Käthe und ich - Freundinnen für immer“ im Ersten.

© Foto: ARD Degeto/Christiane Pausch

„Käthe und ich - Freundinnen für immer“: Darsteller

Christoph Schechinger ist seit der ersten Folge in der Hauptrolle des Therapeuten Paul Winter zu sehen. Wer sind die anderen Schauspieler im Cast von „Käthe und ich - Freundinnen für immer“? Die Besetzung im Überblick:

Paul - Christoph Schechinger

Jule - Mona Pirzad

Aaron - Ben Braun

Eric - Ulrich F. Brandhoff

Jasmina - Anna Hausburg

Helga Winter - Hildegard Schroedter

Christine Saalfeld - Christine Schorn

Marianne - Ulrike Krumbiegel

Heidrun Herfeld - Sinja Dieks

Dr. Kira Madaki - Thelma Buabeng

Noah - Lukas von Horbatschewsky

Greta - Lilith Balke

Marianne (30 Jahre) - Amelie Plaas-Link

Geli (30 Jahre) - Christina Petersen

Geli (16 Jahre) - Daria Wolf

Marianne (16 Jahre) - Ella Lee

Uwe (16 Jahre) - Jack Owen Berglund

Marianne (10 Jahre) - Elisabeth Bellé

Geli (10 Jahre) - Heidi Tebroke

Christine Saalfeld (30 Jahre) - Hannah Prasse

Journalist - Tobias Lamort

Jutta Berndt - Margit Bendokat

„Käthe und ich - Freundinnen für immer“: Drehort

Zusammen mit seiner Australian-Shepherd-Hündin „Käthe“ leistet Therapeut Paul Winter Unterstützung und hilft, wo man ihn braucht. Doch wo wird die Dramareihe eigentlich gedreht? Der Film ist im Frühling 2021 in Berlin und in Waren in Waren an der Müritz, einem Kurort im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, entstanden.