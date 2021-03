Nachdem der Film „Justice League“ 2017 in den Kinos lief, kam die Bewegung „ReleaseTheSnyderCut“ auf, die die Veröffentlichung des Snyder-Cuts forderte. Denn Zack Snyder hatte bei der Entstehung von „Justice League“ sowohl den Regiestuhl als auch die kreative Hoheit über den Film abgegeben, nachdem seine Tochter gestorben war.

Daraufhin übernahm Joss Whedon die Fertigstellung des Films. Seitdem haben sich Fans weltweit gewünscht, dass der Regisseur seine eigene Vision des Superhelden-Epos veröffentlicht. Und die Fans haben ihren Willen bekommen und jetzt ist es soweit: Das vierstündige Filmepos „Zack Snyder’s Justice League“ von Jack Snyder kommt zuerst bei Sky und später in die deutschen Kinos.

Start von „Justice League“ auf Sky

18. März 2021 gezeigt und der Film ist mit dem Streamingdienst Sky Ticket auf Abruf verfügbar. Auf Sky Cinema wird „Zack Snyder's Justice League" abgezeigt.

Warner Bros. stellt aber gleichzeitig klar, dass der Film auch in den Kinos laufen wird. Dr. Sylvia Rothblum sagte dazu: „Auch wir bei Warner Media freuen uns sehr mit unserem langjährigen Partner Sky ‚Zack Snyder’s Justice League‘ noch vor dem physischen Start in Deutschland am 27. Mai 2021 vorab zeigen zu können und so die Wartezeit der Filmfans zu verkürzen.“

Handlung von „Zack Snyder’s Justice League“

Nach dem Tod von Superman in „Batman v Superman: Dawn of Justice“ rekrutieren Batman und Wonder Woman The Flash, Aquaman und Cyborg für die Justice League. Gemeinsam wollen sie die Welt vor Steppenwolf und seiner Armee der Paradämonen schützen. Vor tausend Jahren hatte dieser versucht, die Erde zu erobern. Um seine Rückkehr zu verhindern, wurden drei Mutterboxen verteilt. Diese müssen geschützt werden im Kampf gegen den Bösewicht.

Trailer von „Zack Snyder’s Justice League“

Hier könnt ihr schon einen Blick in die düstere Version des Regisseurs werfen:

Youtube Zack Snyder's Justice League – Trailer

Unterschied „Zack Snyder’s Justice League“ und „Justice League“ von 2017

Der Director’s Cut von Zack Snyder ist die Schnittversion des Films, in welcher er seine persönliche Vision präsentiert. Häufig werden Hollywood Filme einem Testpublikum vorgespielt und aufgrund der Reaktionen wird ein Film noch einmal angepasst. Einzelne Szenen können dann wegfallen, der Handlungsstrang wird verändert und Nachdrehs können angeordnet werden. Das kann die Aussage eines Films komplett ändern, wenn beispielsweise ein anderes Ende ausgewählt wird.

Genau das ist auch bei „Justice League“ passiert. Der neue Regisseur und das Filmstudio haben den Film erheblich gekürzt, den Film lustiger und heller gestaltet und schlussendlich war es ein ganz anderes Filmerlebnis als das, das Zack Snyder erarbeitet hatte. Die neue Version soll düster werden und den einzelnen Charakteren mehr Spielraum geben. Wie zum Beispiels Cyborg, der zu einer Schlüsselfigur werden soll.

Besetzung von „Justice League“: Die Schauspieler im Cast

Für den Streifen konnte die Produktion erneut zahlreiche namhafte Schauspieler und Schauspielerinnen gewinnen:

Bruce Wayne / Batman – Ben Affleck

Clark Kent / Superman – Henry Cavill

Lois Lane – Amy Adams

Diana Prince / Wonder Woman – Gal Gadot

Barry Allen / The Flash – Ezra Miller

Arthur Curry / Aquaman – Jason Momoa

Victor Stone / Cyborg – Ray Fisher

Alfred Pennyworth – Jeremy Irons