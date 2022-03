Die ehemalige Fußballerin Julia Simic spielte zwischen 2005 und 2013 insgesamt acht Jahre für den FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga. Einen großen Titel konnte die heute 32-Jährige in ihren 134 Spielen bei den Bayern auch holen: 2012 gewann sie den DFB-Pokal mit den Münchnerinnen. Bis 2021 stand Julia Simic noch beim AC Mailand unter Vertrag. Mittlerweile fungiert die gebürtige Nürnbergerin als Expertin für die Streamingplattform DAZN. Doch wie tickt die Ex-Spielerin privat?

Alle Infos zu Alter, Instagram und den Erfolgen der Ex-Fußballerin Julia Simic findet ihr im folgenden Steckbrief:

Der aktuelle Beziehungsstatus von Julia Simic ist unbekannt. Die 32-jährige Ex-Fußballerin gab bislang keine öffentlichen Details über eine mögliche Beziehung preis. Auch ist nicht bekannt, ob die ehemalige Bayern-Spielerin Kinder hat. Julia Simic teilte sich fast zwei Jahre lang mit ihren ehemaligen Nationalmannschafts-Kolleginnen Ramona Bachmann und Alisha Lehmann eine gemeinsame Wohnung in London.

2021 beendete Julia Simic ihre Karriere, seit Oktober ist sie als DAZN-Expertin tätig. Das Stremingportal überträgt das Champions-League-Viertelfinale der Frauen zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain am Dienstagabend. Fans können sich neben zahlreichen Interviews auf weitere spannende Inhalte auf DAZN freuen:blickt in der neuen Folge „Decoded“ auf Barca-Star Alexia Putellas. Außerdem feiert die neue, gemeinsam mit Adidas produzierte Content-Serie „Get Together“ ihre Premiere. In der ersten Folge trifft Ian Wright auf die Arsenal-Spielerinnen Lia Wälti und Stina Blackstenius, während in der zweiten Ausgabe die Bayern-München-Stars Leon Goretzka und Linda Dallmann aufeinandertreffen.