Julia Scharf gehört zu dem Moderationsteam für die Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar im ARD. Ebenfalls im Team sind Alexander Bommes, Esther Sedlazcek und Jessy Wellmer. Scharf wird allerdings nicht vor Ort sein, sondern die Moderation aus dem Studio in Mainz übernehmen.

Doch wie tickt Julia Scharf privat?

Alle Infos zu Julia Scharf bekommt ihr in diesem Artikel.

Julia Scharf im Steckbrief: Alter, Größe, Familie, Wohnort

Name: Juila Scharf-Mosler

Juila Scharf-Mosler Beruf: Fernsehmoderatorin

Fernsehmoderatorin Geburtstag: 03. Januar 1981 (41 Jahre)

03. Januar 1981 (41 Jahre) Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Geburtsort: Gera (Thüringen)

Gera (Thüringen) Größe : 180 cm

: 180 cm Haarfarbe : dunkelblond

: dunkelblond Familienstand: verheiratet mit Michael Mosler

verheiratet mit Michael Mosler Kinder: zwei Töchter

zwei Töchter Wohnort : München

: München Instagram: juliascharf_sport

Familie: Hat Julia Scharf einen Ehemann und Kinder?

Julia Scharf ist seit dem 13. Juni 2013 mit Michael Mosler verheiratet. Ihr Mann ist Marketingmanager und ein ehemaliger Leichtathlet. Zusammen hat das Ehepaar zwei Töchter, mit denen sie in München wohnen.

Julia Scharf: Der Werdegang der ARD-Moderatorin

Julia Scharf absolvierte im Jahr 2000 ihr Abitur. Von 2001 bis 2006 studierte sie Sportwissenschaften an der TU in München. Im Anschluss absolvierte Scharf mehrere Praktika und ab 2008 war sie für das DSF tätig. Im Jahr 2011 erfolgte der Wechsel zum ARD. Zudem ist Julia Scharf für den Bayrischen Rundfunk tätig. Sie moderierte zahlreiche Sendungen unter anderem „Blickpunkt Sport“ und „Sportschau“. Auch beim Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft 2014 in Brasilien war Julia Scharf als Moderatorin im Einsatz. Außerdem war sie 2018 als Stadion-Reporterin bei der WM in Russland tätig. Zudem berichtete Scharf von den Olympischen Winterspielen in Peking. Neben ihrem Beruf als Fernsehmoderatorin ist die 41-jährige Dozentin an der Munich Business School. Dort unterrichtet sie seit 2014.

Social Media: Ist Julia Scharf auf Instagram, Facebook oder Twitter aktiv?

Julia Scharf ist aktiv auf Social-Media-Plattformen. Auf Instagram hat die Fernsehmoderatorin knapp 17.000 Follower. Diese versorgt sie meist mit Bildern aus ihren Sendungen, aber auch bei ihren sportlichen Aktivitäten, welche sie privat ausübt.

