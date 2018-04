Einschaltquoten Jürgen Vogel räumt bei den Quoten ab

Berlin / DPA

Jürgen Vogel hat einen neuen Grund zum Feiern: Der Brandenburger „Polizeiruf 110“, den das Erste an seinem 50. Geburtstag zeigte, ließ die Konkurrenz weit hinter sich.

„Demokratie stirbt in Finsternis“ heißt die Folge, in der Vogel einen „Prepper“ in der Brandenburger Pampa spielt, der sich als Selbstversorger auf das Ende der Zivilistion vorbereitet. Im Schnitt 7,00 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 22,1 Prozent) interessierten sich am Sonntag ab 20.15 Uhr für die spannende Geschichte um zivilisationsmüde Aussteiger und ihre ideologischen Gegner und innerfamiliären Kritiker. Am Schluss wird es auch für die Kommissare Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) brenzlig, als in der ländlichen Idylle die Gewalt eskaliert.

Für einen „Polizeiruf“-Krimi waren das keine schlechten Werte. Die vorige Folge mit Lenski und Raczek hatte im Dezember 7,68 Millionen Zuschauer - ähnlich viele. An den „Tatort“ kommt der „Polizeiruf“ aber meist nicht heran. Der jüngste Krimi aus der Reihe eine Woche zuvor schaffte 8,22 Millionen. Die „Tagesschau“ direkt vor dem „Polizeiruf“ hatte an diesem Sonntag 6,25 Millionen Zuschauer (22,8 Prozent).

Das ZDF zeigte am Sonntag ab 20.15 Uhr die dramatische Komödie „Frühling - Gute Väter, schlechte Väter“ mit Simone Thomalla und Michael Mendl. Dafür interessierten sich 5,35 Millionen Zuschauer (16,9 Prozent). Der Quentin-Tarrantino-Western „Django Unchained“ auf ProSieben erreichte 2,26 Millionen Zuschauer (8,7 Prozent), die Actiongameshow „Team Ninja Warrior“ auf RTL 2,06 Millionen (7,0 Prozent).

Das Science-Fiction-Drama „Die Tribute von Panem - The Hunger Games“ auf Sat.1 sahen im Schnitt 1,48 Millionen (5,3 Prozent). Die Vox-Show „Grill den Profi“ kam auf 1,47 Millionen (5,5 Prozent), die Kabel-eins-Reportage „Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand“ erreichte 1,03 Millionen Zuschauer (3,3 Prozent). Die Liebeskomödie „50 erste Dates“ auf RTL II schaffte 0,86 Millionen (2,8 Prozent) und den ZDFneo-Krimi „Unter Verdacht: Verlorene Sicherheit“ sahen 0,80 Millionen (2,5 Prozent).

