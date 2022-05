Jürgen Klopp ist eine der bekanntesten und authentischsten Sport-Persönlichkeiten in Deutschland. Er ist erfolgreicher Trainer und streitbarer Fußball-Experte. Doch wie tickt der Mensch „Kloppo“ privat?

Beziehung : Ist Jürgen Klopp verheiratet ? Hat er Kinder ?

: Ist Jürgen Klopp ? Hat er ? Gibt es Infos zu seinem Gehalt und Vermögen ?

und ? Zähne, Haare, Brillen und Uhr: Warum sorgt Jürgen Klopps Aussehen für so viel Wirbel?

Jürgen Klopp – Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Infos zu Alter, Größe, Instagram und der Familie von Jürgen Klopp findet ihr im folgenden Steckbrief:

Name: Jürgen Norbert Klopp

Geburtstag: 16. Juni 1967

Geburtsort: Stuttgart, Deutschland

Alter : 54 Jahre

Sternzeichen : Zwilling

: Zwilling Augenfarbe: blau

blau Größe: 191 cm

Familienstand : verheiratet mit Ulla Klopp (geborene Sandrock)

Kinder : Sohn Marc Klopp aus früherer Beziehung zu Sabine Klopp

Wohnort : Formby bei Liverpool, Kampen (Sylt)

Geschwister : Isolde Reich, Stefanie Klopp

Studium : Diplom-Sportwissenschaftler

: Diplom-Sportwissenschaftler Aktuelle Tätigkeit: Cheftrainer FC Liverpool

Cheftrainer FC Liverpool Instagram: kein offizieller Account

Ehefrau, Kinder und Geschwister: Jürgen Klopp und seine Familie

Jürgen Klopp ist zum zweiten Mal verheiratet. Aus seiner Beziehung mit seiner ersten Ehefrau Sabine, von der er sich 2001 trennte, stammt Sohn Marc. Seit 2005 ist Klopp mit Ulla Klopp (geborene Sandrock) verheiratet. Sie ist Sozialpädagogin und Kinderbuch- und Romanautorin (“Tom und der Zauberfußball“). Jürgen Klopp selbst ist das jüngste von drei Kindern von Norbert und Elisabeth Klopp. Sein Vater erlagt im Jahr 2000 einer Krebserkrankung. Klopps Schwestern Stefanie und Isolde leben beide im Schwarzwald. Mutter Elisabeth lebt in Klopps Elternhaus in Glatten im Schwarzwald.

Jürgen Klopp mit seiner Ehefrau Ulla.

Jürgen Klopp: Gehalt und Vermögen

Jürgen Klopp ist nicht nur ein erfolgreicher Fußballtrainer, der nationale und internationale Erfolge feiert. Er ist auch ein gefragte Werbefigur. Aktuell wirbt der Trainer für Bier, den Autohersteller Opel, die VR-Bank und die Deutsche Vermögensberatung. Doch was verdient Jürgen Klopp und wie hoch ist sein Vermögen? Das französische Fußballmagazin France Football gibt sein Jahresgehalt beim FC Liverpool mit 18 Millionen Euro an. Dazu kommen Werbeeinnahmen von circa 7,5 Millionen jährlich. Die Seite vermoegen.org gibt sein Vermögen mit 40 Millionen Euro an (Stand 2021). Diese Angabe ist laut der Seite geschätzt und damit ohne Gewähr.

Jürgen Klopp: Haare, Zähne, Brille und Uhr

Medial bekommt das Aussehen von Jürgen Klopp sehr viel Aufmerksamkeit. Seine Haare, Zähne, Brillen und Uhr sind immer wieder ein Thema für den Boulevard. Doch warum ist das so? Jürgen Klopp ist als Trainer meist in Jogginghose mit Baseball-Cap an der Seitenlinie in Aktion. Dennoch gilt er als nicht uneitel.

Haartransplantation am Kopf. Im Jahr 2012 folgte eine weitere, kosmetische Korrektur. Wie die Zähne wurden aufgehellt und korrigiert. Auch setzte Jürgen Klopp auf verschiedene Brillenmodelle. Zu seiner Mainzer Zeit trug Klopp eine ovale, randlose Brille. In den letzten Jahren waren es eher Brillen mit starken Rahmen in den Farben Schwarz oder Grau. 2021 unterzog sich Klopp einem kleinem Eingriff, um seine Sehschwäche zu korrigieren. Er kommt aktuell ohne Brille aus. Im Jahr 2012, während seinem Engagement bei Borussia Dortmund, unterzog sich Klopp eineram Kopf. Im Jahr 2012 folgte eine weitere, kosmetische Korrektur. Wie die Bild-Zeitung berichtetete, fiel englischen Journalisten bei einer Pressekonferenz Klopps strahlend weißes Lächeln auf. Diewurden aufgehellt und korrigiert. Auch setzte Jürgen Klopp auf verschiedene Brillenmodelle. Zu seiner Mainzer Zeit trug Klopp eine ovale, randlose. In den letzten Jahren waren es eher Brillen mit starken Rahmen in den Farben Schwarz oder Grau. 2021 unterzog sich Klopp einem kleinem Eingriff, um seine Sehschwäche zu korrigieren. Er kommt aktuell ohne Brille aus.

Jürgen Klopp ohne Brille, aber mit seinem breitem Lächeln, das längst zu seinem Markenzeichen geworden ist.

Auch bei seiner Uhr setzt Jürgen Klopp Akzente. Aktuell trägt er die IWC Perpetual Calendar Digital Date-Month Edition "50 Years Aquatimer". Die Uhr ist auf 50 Exemplare limitiert und kostet etwa 47.000 Euro.

Klopp: Karriere als TV-Experte

Jürgen Klopp wurde im Jahr 2005 Fußballexperte beim ZDF und kommentierte bei großen Turnieren und Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft neben Johannes B. Kerner. Bei der WM 2006 und EM 2008 analysierte er gemeinsam mit Kerner und dem ehemaligen schweizer Weltklasse-Schiedsrichter Urs Meier die Spiele. Zusammen mit Kerner und Meier gewann Klopp 2006 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Sportsendung“. Während seiner Trainertätigkeit bei Borussia Dortmund war Klopp der WM 2010 an der Seite von Günther Jauch als Experte bei den Fußballübertragungen von RTL im Einsatz und gewann erneut den Deutschen Fernsehpreis für die beste Sportsendung.

Jürgen Klopp: Stationen, Erfolge und Titel

Jürgen Klopp war als Spieler und Trainer fast zwanzig Jahre mit dem FSV Mainz 05 verbunden. 2008 folgte sein Wechsel zu Borussia Dortmund. Mit dem BVB gewann er zweimal die Deutsche Meisterschaft und wurde Pokalsieger. Nach den beiden Trainerstationen Mainz und Dortmund sitzt der gebürtige Schwabe aktuell in der englischen Premier League beim FC Liverpool auf der Trainerbank. Mit den „Reds“ feierte Klopp 2019 den Sieg in der Champions League und wurde 2020 englischer Meister. Seine Zeit in Liverpool geht auch noch nicht zu Ende. Klopp hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Danach ist dann aber doch Schluss. "Ich bleibe für zwei weitere Jahre". Warum er verlängert hat, verrät er im Video: