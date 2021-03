Schon bald heißt es wieder Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber. Oder besser gesagt: „Joko und Klaas gegen ProSieben“. Die erfolgreiche Show mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf geht weiter. Ab Dienstag, 30. März 2021, laufen fünf neue Folgen auf ProSieben.

Dann stellt sich wieder wöchentlich die Frage nach dem Gewinner der Ausgabe. Wenn Joko und Klaas die Show für sich entscheiden, bekommen sie 15 Minuten Live-Sendezeit. Sollte der Sender gewinnen, müssen sie sich ganz in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen.

Hier findet ihr die Sendetermine, Sendezeit und Stream auf Joyn sowie die Kandidaten der neuen Folgen in der Übersicht.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“ 2021: Sendetermine und Sendezeit

Die neuen Folgen von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ laufen wie gewohnt immer dienstags zur Primetime auf ProSieben.

Das sind die Sendetermine samt Sendezeit:

Folge 19: 30.03.2021 um 20:15 Uhr

Folge 20: 06.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 21: 13.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 22: 20.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 23: 27.04.2021 um 20:15 Uhr

Live-Stream, Joyn und Wiederholung von JKvsP7

Stream Joyn. Dort könnt ihr euch die ganze Folge parallel zur Ausstrahlung oder im Nachhinein als Wiederholung nochmal ansehen. „Joko und Klaas gegen ProSieben“ kann man nicht nur TV verfolgen. Die Show gibt es wie gewohnt auch als auf der Homepage und auf. Dort könnt ihr euch dieparallel zur Ausstrahlung oder im Nachhinein alsnochmal ansehen.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“ 2021 Kandidaten

Auch bei den neuen Shows treten zahlreiche Prominente für ProSieben gegen das Moderatoren-Duo an. Wer die 24 Kandidaten sind, seht ihr hier:

Jenke von Wilmsdorff

Karoline Herfurth

Nadja Benaissa

Jan Delay

Katrin Bauerfeind

Vanessa Mai

Axel Stein

Janin Ullmann

Thomas Hayo

Collien Ulmen-Fernandes

Palina Rojinski

Matthias Opdenhövel

Timo Hildebrand

Rea Garvey

Mario Basler

Patrick Esume

Christoph „Icke“ Dommisch

Paul Janke

Viviane Geppert

Simon Gosejohann

Johannes Strate

Nikeata Thompson

Christian Düren

Jochen Schropp

Wenn die Promis ProSieben zum Sieg verhelfen, heißt das für Joko und Klaas zu tun, was ihr Arbeitgeber verlangt. Bislang mussten sie unter anderem ein Fußball-EM-Qualifikationsspiel der U21 kommentieren, einen Tag lang Einspieler aufsagen oder hingen verunstaltet als Poster am Sendergebäude in Unterföhring.

Gewinner-Folgen: Joko und Klaas 15 Minuten live

Vor dem Start der neuen Folgen herrscht Gleichstand: Aktuell steht es 9 zu 9 zwischen Joko und Klaas und ihrem Arbeitgeber. Das Duo hat seine bisherigen 15 Minuten live für unterschiedliche Themen genutzt – ob lustig oder gesellschaftskritisch: von einem erschütternden Video-Beitrag zum Flüchtlingslager Moria, über eine Corona-Call-In-Show, in der Verschwörungtheoretiker veräppelt wurden, bis hin zu einer Ausstellung über sexuelle Belästigung bei Frauen mit dem Titel „Männerwelten“. Eine Folge ließen sie aufgrund des Anschlags auf Halle ausfallen.

Das haben Joko und Klaas in den bisherigen Folgen von „Joko und Klaas live“ gemacht:

Folge 3: Diese Show fiel aus

Folge 5: Joko und Klaas kommentierten und übertrugen das RTL-Corona-Spezial zu Lockerungen live auf ProSieben

Folge 8: In „A Short Story of Moria“ machten die beiden auf die schrecklichen Zustände im Flüchtlingslager Moria aufmerksam