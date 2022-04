Johannes Oerding ist ein deutscher Singer-Songwriter, der vor mehr als zehn Jahren bekannt wurde. Seither hat er zahlreiche Singles und Alben veröffentlicht, ist regelmäßig auf Tour und immer wieder auch im TV zu sehen. Ab April 2022 ist er beispielsweise erneut Gastgeber der Vox-Sendung „Sing meinen Song“ und lädt zum zweiten Mal Künstlerinnen und Künstler zum Tauschkonzert ein.

Doch wer ist der Musiker privat? Wer ist seine Freundin und hat er Kinder? Ina Müller, Alter, Lieder, Instagram – alle Infos und Fakten zu Johannes Oerding findet ihr hier.

Johannes Oerding im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um den Sänger im Überblick:

Name: Johannes Oerding

Johannes Oerding Alter: 40

40 Geburtstag: 26.12.1981

26.12.1981 Sternzeichen : Steinbock

: Steinbock Geburtsort: Münster

Münster Wohnort : Hamburg

: Hamburg Größe: 1,75 m

1,75 m Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Beruf: Sänger, Songwriter

Sänger, Songwriter Freundin: Ina Müller

Ina Müller Kinder: keine

keine Instagram: johannesoerding

Johannes Oerding ist Gastgeber bei „Sing meinen Song“ 2022

Johannes Oerding war 2019 Teilnehmer bei „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“. Durch die Vox-Sendung konnte er seine Fangemeinde steigern und erzählte im Nachhinein: „Es war die schönste Erfahrung, die ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen gemacht habe – sehr intensiv und freundschaftlich.“

Anschließend durfte er 2021 die Rolle des Gastgebers übernehmen. Diese Aufgabe war für ihn eine große Ehre, er wurde vom Gast zum Gastegber und vom Erzähler zum Zuhörer. 2022 darf Johannes Oerding nun erneut als Gastgeber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der neunten Staffel von „Sing meinen Song“ auf der berühmten Couch empfangen.

„Sing meinen Song“ geht auf Vox in eine neue Runde. Johannes Oerding ist auch in diesem Jahr Gastgeber des Tauschkonzerts.

© Foto: RTL / Markus Hertrich

Johannes Oerdings Lieder: „Alles brennt“, „An guten Tagen“, „Plan A“

Bei einem Stadtfest in seinem Heimatort Geldern-Kapellen wurde der Sänger 1999 nach dem Auftritt mit seiner Schülerband von Produzenten angesprochen. Mit gerade einmal 17 Jahren unterzeichnete Oerding seinen ersten Plattenvertrag. 2009 spielte Johannes Oerding erstmals im Vorprogramm von Bands wie „Simply Red“ oder „Ich + Ich“. Der Durchbruch gelang ihm 2011 mit dem Album „Boxer“, womit er auf Platz 11 der deutschen Album-Charts landete. Seine darauffolgenden drei Alben „Für immer ab jetzt“, „Alles brennt“ und „Kreise“ platzierten sich in den Top 10. Der 40-Jährige hat bisher sieben Studioalben veröffentlicht und ist vor allem für seine Songs wie „Alles brennt“, „Nichts geht mehr“ und „An guten Tagen“ bekannt. Besonders erfolgreich war sein viertes Album „Alles brennt“ aus dem Jahr 2015. Dieses verkaufte sich mehr als 200.000 Mal und wurde mit Platin ausgezeichnet. Sein letztes Album mit dem Titel „Konturen“ erschien 2019.

Im März 2022 veröffentlichte Johannes Oerding seine neue Single „Plan A“.

Johannes Oerding: Konzerte 2022 und Tour 2023

Konzerte seiner „Konturen"-Tour wurden aufgrund der Corona-Pandmie verschoben. Die Konzerte für Januar und Februar 2022 musste Johannes Oerding allerdings ersatzlos absagen. Doch ab Sommer ist der Sänger bei knapp 40 Open Air Konzerten zu sehen. Wo Johannes Oerding spielt, erfahrt ihr auf seiner Homepage.

Im Frühjahr 2023 geht der Sänger dann wieder auf Tournee. Seine „Plan A Tour“ führt ihn im März und April von Köln über München, Wien und Zürich bis nach Hamburg. Tickets gibt es aktuell im Presale (Stand 26.04.2022).

Johannes Oerding war Coach bei „The Voice“ 2021

„Sing meinen Song“ ist aber nicht das einzige TV-Format, in dem Johannes Oerding bislang zu sehen war. 2021 war der Sänger Coach in der Sat.1-Castingshow „The Voice of Germany“. In der elften Staffel saßen neben dem 40-Jährigen auch Sarah Connor, Nico Santos und Mark Forster auf den roten Stühlen.

Johannes Oerding und Freundin Ina Müller haben getrennte Wohnungen

Johannes Oerding ist seit 2011 mit der Sängerin und Moderatorin Ina Müller liiert. Die beiden leben allerdings noch immer in getrennten Wohnungen in Hamburg. Wieso das? „Ich habe das Gefühl, dass wenn man zwei so kreative Menschen hat und Künstler, die auch zu Hause viel arbeiten, dass das schon gut ist, wenn man auch ein bisschen seine Ruhe hat“, erklärte Oerding einmal im Vox Interview. Laut Müller würde so das Verliebtsein verlängert.

Verheiratet sind die beiden nicht – und das ist auch ok so: „Wir kriegen das sehr gut hin. Ich kann prima allein sein, meine Arbeit machen und selbstständig leben. Das gilt auch für meine Freundin. Wir haben das immer geschafft, was auch daran liegt, dass wir beide zu hundert Prozent den Job machen, den wir lieben. Sonst wäre es vielleicht schwieriger“, erzählt der Sänger. Der Altersunterschied von 16 Jahren stört Johannes Oerding überhaupt nicht.

Johannes Oerding und Ina Müller haben keine Kinder

Wie sieht es mit eigenen Kindern aus? „Für mich gab es nie den Wunsch und nie den richtigen Zeitpunkt. Ich wollte arbeiten, frei sein, Geld verdienen und die Welt sehen. Den Preis dafür zahle ich dann auf dem Sterbebett, wenn meine Hand ins Leere greift“, erklärte Müller vor einigen Jahren im Gespräch mit „Bild am Sonntag“. In Hinblick auf ihren jüngeren Partner zeigte sie Humor: „Er sagt immer Nein, aber ich glaube, er kann ja auch, guck mal, jetzt ist er 36, er könnte ja auch in zehn Jahren, wenn ich im Altersheim sitze, eine Zweitfrau nehmen.“

Oerding selbst ist in seiner Rolle als Onkel nach eigener Aussage ausgelastet: „Bislang sehne ich mich überhaupt nicht nach Nachwuchs. Ich habe mittlerweile acht Nichten und Neffen. Denen bringe ich Geschenke mit – die Kids lieben mich. In der Rolle des Helikopter­-Onkels, der sich um alle kümmert, bin ich perfekt.“