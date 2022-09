Gemeinsam mit seiner berühmten Großfamilie hat Joey Kelly Musikgeschichte geschrieben. Auch sportlich hat er für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Das Mitglied der Kelly Family kann heute auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken. Vor mehr als drei Jahrzehnten wurde er zum Weltstar und geht in aktueller Besetzung der Gruppe mit „The Kelly Family“ 2022 auf Tour.

Was ist privat über ihn bekannt?

über ihn bekannt? Wie alt ist er?

Hat er eine Frau und Kinder?

Karriere, Tour und Sport – wir stellen den Musiker und Sportler Joey Kelly im Porträt vor.

Joey Kelly im Steckbrief: Instagram, Sport, Frau, Kinder

Alle Infos zum Musiker Joey Kelly im Steckbrief:

Name : Joseph „Joey“ Kelly

: Joseph „Joey“ Kelly Alter : 49

: 49 Geburtstag : 20. Dezember 1972

: 20. Dezember 1972 Geburtsort : Gamonal in Spanien

: Gamonal in Spanien Eltern : Daniel Jerome Kelly und Barbara-Ann Suokko

: Daniel Jerome Kelly und Barbara-Ann Suokko Beruf : Musiker, Sportler

: Musiker, Sportler Ehefrau : Tanja Niethen

: Tanja Niethen Kinder : vier Kinder

: vier Kinder Instrumente : Gitarre, Schlagzeug

: Gitarre, Schlagzeug Instagram : joeykelly.official

: joeykelly.official Website: www.joeykelly.de

Joey Kelly: Bisherige Karriere und Lebenslauf

Nachdem er gemeinsam mit einer der berühmtesten musikalischen Großfamilie zum Weltstar wurde, hat sich der Sänger und Songwriter der „The Kelly Family“ in den 2000er Jahren weitestgehend aus dem Musikgeschäft zurückgezogen.

Er nahm in dieser Zeit zwar noch sporadisch an den Auftritten seiner Geschwister teil, aber eine Karriere als Solokünstler kam ihm damals nicht in den Sinn. Seit dem Jahr 2017 widmet sich Joey Kelly wieder stärker seiner musikalischen Karriere. Gemeinsam mit fünf seiner Geschwister ist er Teil der Gruppe „The Kelly Family“.

Joey Kelly und der Sport

Doch auch ohne die Musik war das Leben von Joey Kelly alles andere als jogginghosig. Schon früh in seinem Leben interessierte sich Joey Kelly für den Sport. In seiner Jugend begann er mit Kickboxtraining. Später wanderte er sich dem Ausdauersport zu, lief Marathon, absolvierte Triathlons und andere Wettkämpfe. Später wurden einige Unternehmungen des Extremsportlers medienwirksam begleitet. So war Joey Kelly Teil eines Teams unter der Leitung des Moderators Markus Lanz, welches sich an einem Wettlauf zum Südpol beteiligte. Dabei bewältigten sie in zehn Tagen bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad eine Strecke von 400 Kilometern. Dokumentiert wurde der Wettkampf von einem ZDF-Team für eine Dokumentation.

Joey Kelly in „The Kelly Family – Die Reise geht weiter“

Studioalbum wird veröffentlicht. Doch schon zuvor haben die Geschwister etwas Großes vor. Um die gute alte Zeit aufleben zu lassen, begeben sie sich in ihrem originalen und in Schuss gebrachten Doppeldecker-Bus der Familie auf eine Reise. Sie machen an den wichtigsten Stationen ihrer Karriere Halt und schwelgen in Erinnerungen. Zu sehen ist das Für die Kultband „The Kelly Family“ geht es Ende 2022 gemeinsam auf Tour. Auch ein neueswird veröffentlicht. Doch schon zuvor haben die Geschwister etwas Großes vor. Um die gute alte Zeit aufleben zu lassen, begeben sie sich in ihrem originalen und in Schuss gebrachtenderauf eine Reise. Sie machen an den wichtigsten Stationen ihrer Karriere Halt und schwelgen in Erinnerungen. Zu sehen ist das ab 5. September 2022 in einer mehrteiligen Doku auf RTL2.

Wer sind aktuell die Mitglieder von „The Kelly Family“?

Kelly Family sind aktuell sechs musikalisch aktiv. Sie nehmen gemeinsam Songs auf und Besetzung: Von den zehn Geschwistern dersind aktuell sechs musikalisch aktiv. Sie nehmen gemeinsam Songs auf und gehen ab November 2022 auf Tour . Doch um wen handelt es sich dabei? Das ist „The Kelly Family“ in ihrer derzeitigen

Joey Kelly: Frau und Kinder

Tanja Niethen verheiratet. Die Tänzerin war in den 90er Jahren Mitglied der Popgruppe Bellini. Diese hatte ihren Durchbruch mit dem Song „Samba de Janeiro“. Mit Joey Kelly hat Tanja Niethen vier Kinder und lebt in der Nähe von Bonn. Ihr Sohn Seit 2004 ist Joey Kelly mit. Die Tänzerin war in den 90er Jahren Mitglied der Popgruppe Bellini. Diese hatte ihren Durchbruch mit dem Song „Samba de Janeiro“. Mit Joey Kelly hat Tanja Niethen vier Kinder und lebt in der Nähe von Bonn. Ihr Sohn Luke Kelly ist auf den Spuren seines Vaters unterwegs und war mit seinen 22 Jahren auch schon bei vielen Ausdauerevents auf mehreren Kontinenten am Start.

Joey Kelly: Vermögen

Bei all dieser Prominenz interessieren sich viele auch für Fragen, die das Privatleben von Joey Kelly betreffen. Mehr als 20 Millionen Platten verkaufte die Kelly Family schließlich. Wie viel Geld hat er über die Jahre verdient? Über das Vermögen des Musikers und Sportlers ist jedoch öffentlich nichts bekannt.

Joey Kelly im TV

Nicht nur durch seine Auftritte mit der Kelly Family oder als Extremsportler ist Joey Kelly bekannt. Er war in den vergangenen 20 Jahren auch oft im Fernsehen zu sehen. Hier nur eine kleine Auswahl: