Joe Burrow von den Cincinnati Bengals ist mit seinen 24 Jahren einer der jüngsten Quarterbacks in der NFL – und schon in seiner zweiten Saison im privat? von denist mit seinen 24 Jahren einer der jüngstenin der NFL – und schon in seiner zweiten Saison im Super Bowl . Doch wie tickt der NFL-Profi eigentlich

Was ist über Joe Burrows Familie und Freundin bekannt?

bekannt? Wie hoch ist das Gehalt von Joe Burrow?

von Joe Burrow? Und wie groß ist sein Vermögen ?

? Alle Infos bekommt ihr hier – Joe Burrow im Porträt.

Joe Burrow im Steckbrief: Freundin, Trikot, Größe

Alle Fakten zu Joe Burrow auf einen Blick:

Name : Joseph Lee Burrow

: Joseph Lee Burrow Spitzname: Joey Franchise, Joey Cool

Joey Franchise, Joey Cool Geburtstag : 10. Dezember 1996

: 10. Dezember 1996 Alter : 25

: 25 Sternzeichen : Schütze

: Schütze Geburtsort : Ames, Iowa, USA

: Ames, Iowa, USA Heimatstadt: Athens, Ohio

Athens, Ohio Staatsangehörigkeit: Amerikanisch

Amerikanisch Beruf : NFL-Profi

: NFL-Profi Größe : 1,93 m

: 1,93 m Gewicht: 100 kg

100 kg Trikotnummer: 9

9 Position: Quarterback

Quarterback Beziehungsstatus : vergeben

: vergeben Freundin: Olivia Holzmacher

Olivia Holzmacher Kinder: keine

keine Instagram : joeyb_9

: joeyb_9 Twitter: @JoeyB

Joe Burrow Karriere – High School, College, NFL

Joe Burrow begann seine Football-Karriere 2011 an der Athens High School in The Plains, Ohio. Dort spielte er auch Baseball und Basketball. Ab 2015 spielte er an der Ohio State University für die Ohio State Buckeyes. 2018 wechselte er zur Louisiana State University nach Baton Rouge, das dortige Team heißt LSU Tigers.

NFL Draft von den Cincinnati Bengals ausgewählt. Am 11. Spieltag der Saison 2020 riss er sich das Kreuzband und fiel für den Rest der Saison aus. Für die Saison 2021 wurde er rechtzeitig fit. Im Januar 2022 führte er die Bengals, gemeinsam mit Rookie-Wide Receiverersten Playoff-Siegen seit 31 Jahren. Im Halbfinale konnte sich die Mannschaft mit 27:24 gegen die Kansas City Chiefs durchsetzen und stehen somit im diesjährigen Super Bowl. Gegner sind die Los Angeles Rams mit Quarterback 2020 wurde er schließlich beimvon den Cincinnati Bengals ausgewählt. Am 11. Spieltag der Saison 2020 riss er sich das Kreuzband und fiel für den Rest der Saison aus. Für die Saison 2021 wurde er rechtzeitig fit. Im Januar 2022 führte er die Bengals, gemeinsam mit Rookie-Wide Receiver Ja’Marr Chase , zu den. Im Halbfinale konnte sich die Mannschaft mit 27:24 gegen die Kansas City Chiefs durchsetzen und stehen somit im diesjährigen. Gegner sind diemit Quarterback Matthew Stafford . Damit schaffte Burrow bereits historisches: Es ist die erst dritte Super Bowl-Teilnahme der Bengals in der NFL-Geschichte und die erste seit 1988.

NFL, University, College – Joe Burrows größte Erfolge seiner Karriere

Gewinn des Fiesta Bowls 2019 mit den LSU Tigers

Gewinn des Peach Bowls 2019 mit den LSU Tigers

2019 mit den LSU Tigers 2020 wählen ihn die Cincinnati Bengals beim NFL Draft aus

beim NFL Draft aus Erste Playoff-Siege seit 1991 mit den Cincinnati Bengals

Joe Burrow Stats – Die Statistiken des Bengals-Quarterbacks

Joe Burrow hat sich bereits in seinen ersten beiden Saisons in die Herzen vieler Football-Fans gespielt: mit spektakulären Pässen und seiner allgemeinen Ruhe (Spitzname „Joey Cool“) auf dem Spielfeld auch in brenzligen Situationen. Hier ein paar Statistiken zu Joe Burrow.

Angekommene Pässe in Prozent: 68.2

Passing Yards: 7299

Touchdowns: 47

Interceptions: 19

Joe Burrow: Familie und Freundin Olivia Holzmacher

Joe Burrow wurde am 10. Dezember 1996 als Sohn von Robin und Jim Burrow geboren. Sein Vater Jim spielte früher selbst American Football. Als Cornerback bestritt er 1976 drei Spiele für die Green Bay Packers in der NFL. Anschließend war Jim jahrzehntelang als Trainer im College Football tätig. Einige seiner Großeltern waren dagegen lokal erfolgreiche Basketballer.

Bereits vor seiner Karriere lernte er seine Freundin Olivia Holzmacher in der Schule kennen. Die knapp fünf Monate jüngere Amerikanerin und Burrows sind seit 2017 ein Paar. Olivia arbeitet in einem Krankenhaus, mittlerweile ist sie sehr stark auf Instagram vertreten, aber keine typische Influencerin. Zusätzlich versucht die 24-Jährige in der Fitness-Branche Fuß zu fassen. Hauptsächlich ist sie derzeit aber als größter Fan von Joe Burrow im Einsatz, wie ihre Instagram-Postings zeigen.

Joe Burrow Vermögen: Wie viel Gehalt bekommt der NFL-Profi?

Auf der Seite vermoegenmagazin.de sind die Gehälter aller Spieler der Cincinnati Bengals aufgelistet. Demnach bekommt Quarterback Joe Burrow 2,26 Millionen Dollar für die Saison 2021/22. Auch wenn sich im Verein alles um Burrow dreht – der Topverdiener im Kader der Bengals ist der Quarterback nicht, er ist lediglich auf Platz 18 des Rankings.