Quarterback hat Joe Burrow schon beachtliche Erfolge gefeiert. Ende 2019, also vor gut zwei Jahren, spielte er noch an der Universität, wo er einige Titel gewann. Jetzt steht er mit den Cincinnati Bengals kurz vor dem Einzug in den Als jungerhat Joe Burrow schon beachtliche Erfolge gefeiert. Ende 2019, also vor gut zwei Jahren, spielte er noch an der Universität, wo er einige Titel gewann. Jetzt steht er mit den Cincinnati Bengals kurz vor dem Einzug in den Super Bowl am 13.02.2022

Wie verlief Joe Burrows Karriere bisher? Was ist über seine Familie bekannt? Und wie groß ist sein Vermögen? Alle Infos bekommt ihr hier – Joe Burrow im Porträt.

Joe Burrow im Steckbrief: Trikot, Team, Alter

Alle Fakten zu Joe Burrow auf einen Blick:

Name : Joseph Lee Burrow

: Joseph Lee Burrow Geburtstag : 10. Dezember 1996

: 10. Dezember 1996 Alter : 25

: 25 Sternzeichen : Schütze

: Schütze Geburtsort : Ames, Iowa, USA

: Ames, Iowa, USA Heimatstadt: Athens, Ohio

Athens, Ohio Staatsangehörigkeit: Amerikanisch

Amerikanisch Beruf : NFL-Profi

: NFL-Profi Größe : 1,93 m

: 1,93 m Gewicht: 100 kg

100 kg Trikotnummer: 9

9 Position: Quarterback

Quarterback Beziehungsstatus : vergeben

: vergeben Freundin: Olivia Holzmacher

Olivia Holzmacher Kinder: keine

keine Instagram : joeyb_9

: joeyb_9 Twitter: @JoeyB

Joe Burrow Karriere – von der Highschool bis in die NFL

Joe Burrow begann seine Football-Karriere 2011 an der Athens High School in The Plains, Ohio. Dort spielte er auch Baseball und Basketball. Ab 2015 spielte er an der Ohio State University für die Ohio State Buckeyes. 2018 wechselte er zur Louisiana State University nach Baton Rouge, das dortige Team heißt LSU Tigers.

2020 wurde er schließlich beim NFL Draft von den Cincinnati Begals ausgewählt. Am 11. Spieltag der Saison 2020 riss er sich das Kreuzband und fiel für den Rest der Saison aus. Für die Saison 2021 wurde er rechtzeitig fit.

NFL, University, College – Joe Burrows größte Erfolge seiner Karriere

Gewinn des Fiesta Bowls 2019 mit den LSU Tigers

Gewinn des Peach Bowls 2019 mit den LSU Tigers

2019 mit den LSU Tigers 2020 wählen ihn die Cincinnati Bengals beim NFL Draft aus

beim NFL Draft aus erste Playoff-Siege seit 1991 mit den Cincinnati Bengals

Joe Burrow: Familie

Joe Burrow wurde am 10. Dezember 1996 als Sohn von Robin und Jim Burrow geboren. Sein Vater Jim spielte früher selbst American Football und wurde anschließend Trainer im College Football. Einige seiner Großeltern waren dagegen lokal erfolgreiche Basketballer.

Joe Burrow: Vermögen

Auf der Seite vermoegenmagazin.de sind die Gehälter aller Spieler der Cincinnati Bengals aufgelistet. Demnach bekommt Quarterback Joe Burrow 2,26 Millionen Dollar für die Saison 2021/22.