Er gehört mittlerweile zum Inventar der Show: Jochen Schropp moderiert „Promi Big Brother“ 2021 bereits zum achten Mal. Im August startet die neue Staffel auf Sat.1. Vielen ist er nur als Moderator bekannt, dabei ist Schropp auch Schauspieler. Darüber hinaus sorgte er mit seinem Outing 2018 für Aufsehen, seither geht er offen mit seiner Homosexualität um.

Wer ist der Partner von Jochen Schropp? Welche Shows moderiert er? Was ist sonst noch privat über ihn bekannt? Wir haben euch alle Infos in seinem Porträt zusammengefasst.

Jochen Schropp Steckbrief: Alter, Wohnort, Partner, Instagram

Wir haben euch die wichtigsten Infos zum „Promi Big Brother“-Moderator Jochen Schropp auf einen Blick:

Alter: 42

Geburtstag: 22. November 1978

Geburtsort: Lahn-Gießen

Wohnort: Berlin

Größe: 1,87 m

Partner: Norman (seit 2018)

Jochen Schropp Partner: Verlobung mit Freund Norman

Im Juni 2018 hat sich Jochen Schropp als schwul geoutet. Mithilfe eines Briefes, den er dem „Stern“ zukommen ließ, machte er seine Homosexualität öffentlich. Seither geht er ganz offen damit um.

Anlässlich CSD 2020 hat Jochen Schropp erstmals ein Foto mit seinem Partner auf Instagram geteilt. „Happy Pride, Everybody! (And thank you for your unconditional love)“, schrieb er damals zu dem Foto, auf dem er seinem Freund Norman ein Küsschen auf die Wange gibt. Zu erkennen war dieser allerdings nicht.

Jochen Schropp und sein Partner Norman sind seit dem Sommer 2018 ein Paar. Jetzt hat der Moderator verkündet, dass die beiden verlobt sind. Das hat er in seinem Podcast verraten. „Weißt du eigentlich, dass ich verlobt bin? Ich bin seit dem ersten Lockdown letztes Jahr verlobt“, hatte Schropp seinen Kollegen gefragt. Die Verlobung sei spontan an einem Abend passiert, als ein befreundetes Pärchen zu Besuch war.

Jochen Schropp Krebs: „Showtime of my Life“

Anfang des Jahres war Jochen Schropp Teilnehmer bei „Showtime of my Life“. In der Vox-Sendung ging es darum, auf Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Das Thema Krebs ist für den Moderator schon lange präsent: Er hat seinen Vater und seinen Großvater die Krankheit verloren. Er war 28 Jahre alt, als sein Vater seinem Krebsleiden erlag.

Während der Show bekam er vor laufender Kamera einen beunruhigenden Befund vom Urologen. Dieser entdeckte Kalkablagerungen im Hoden, die auf eine Vorstufe von Hodenkrebs hindeuten können. Der Arzt bat ihn darum, noch einen Bluttest machen zu dürfen. Nach Tagen der Ungewissheit dann die Erleichterung: „Es ist alles gut ausgegangen“, berichtete Schropp später.

Jochen Schropp Podcast: „Knall & Tüte“ mit Lars Tönsfeuerborn

Anfang Mai 2021 haben Jochen Schropp und Lars Tönsfeuerborn einen gemeinsamen Podcast gestartet. Bei „Knall & Tüte“, der exklusiv auf Podimo verfügbar ist, handelt es laut Tönsfeuerborn um „ein buntes Potpourri an Themen von Affären, zwischenmenschlichen Herausforderungen, offenen Beziehungen, über Geschlechter-Klischees, bis hin zu ausschweifenden Partys und Nacktgeschichten“. In der ersten Folge sprachen die beiden etwa über Affären aller Art.

Jochen Schropp Podcast: „Yvonne und Berner“ auf Spotify

Jochen Schropp hat noch einen weiteren Podcast. Gemeinsam mit Felicia Mutterer spricht er seit April 2020 in ihrem Podcast „Yvonne & Berner". Jede Woche kommt eine neue Folge online, in der sie mit Gästen über queere Subkulturen und die Vielfalt von Identität sprechen, nach der sie selbst eine Weile suchten. Beide sind nicht hetero und der Name des Podcasts deutet schon auf die frühe Suche hin: Als Kind liebte Jochen seine Puppe Yvonne, Felicia gab sich den Namen Berner.

Jochen Schropp als Hummer bei „The Masked Singer“

2020 nahm der 42-Jährige am erfolgreichen Musik-Rate-Format „The Masked Singer" teil. Als Hummer performte er in der ProSieben-Show, schied allerdings bereits in Folge 2 aus. Jochen Schropp ist ein beliebter Gast in TV-Shows. „Neo Magazin Royale", „CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" und „Die! Herz! Schlag! Show!" sind nur ein paar Beispiele.

Jochen Schropp als Schauspieler: Filme und Serien

Bis zu seinem Schulabschluss 1999 bekam Jochen Schropp Gesangs- und Stimmunterricht. Danach startete er ein Schauspielstudium am „Liverpool Institute of Performing Arts“ in England. Schon vor seiner Karriere als bekannter Schauspieler arbeitete er als Komparse und in der Werbebranche: Unter anderem für Elektronik-Riese Media Markt, die Pralinen von Ferrero Küsschen oder für die Beauty-Marke Douglas.

Seine erste größere Rolle bekam er in der ARD-Serie „Sternenfänger“ als Nico Kiesbach, der seiner Pflegeschwester Paula bei einem Badeunfall das Leben rettet und die sich daraufhin in ihn verliebt.

Weitere Titel, bei denen er im Cast war:

„Hallo Robbie“

„Popp dich schlank“

„Mila“

„Bettys Diagnose“

„Schatz, nimm Du sie!“

„Enfant Terrible“

„Herzkino.Märchen: Schneewittchen am See“

Jochen Schropp als Moderator: „Promi Big Brother“ und Co.

„Logo!“ vom Kinderkanal. 2003 folgt dann noch ein Praktikum bei der „Blitz“-Redaktion bei Sat.1. Jochen Schropp hat eine lange Liste an Moderationen und Gastauftritten hinter sich. Selbst ZDFNeo, ProSieben, ZDF, Vogue, Hugo Boss und Arte. Für „Promis unter Palmen“ 2020 auf Sat.1 führte er durch das große Wiedersehen der Kandidaten. Jochen Schropp schnupperte schon früh in die Medienbranche: Als Schüler war er Praktikant bei der Nachrichtensendungvom Kinderkanal. 2003 folgt dann noch ein Praktikum bei der-Redaktion bei Sat.1. Jochen Schropp hat eine lange Liste anhinter sich. Selbst auf seiner Webseite erscheint nur eine Auswahl davon. Unter anderem moderierte er fürund. Für „auf Sat.1 führte er durch das große Wiedersehen der Kandidaten.

Laufende Moderations-Jobs sind:

„Promi Big Brother“ (seit 2014)

„Sat.1-Frühstücksfernsehen“ (seit 2018 als Vertretung)

„Big Brother“ (seit 2020)

„Festspiele der Realitystars“ (seit 2020 mit Olivia Jones)

Jochen Schropp: Preise und Nominierungen

Sowohl als Schauspieler als auch als Moderator hat Jochen Schopp schon einige Preise abgeräumt. Für seine Rolle in der Serie „Zwei Engel von Amor“ von 2006 war er für den Grimmepreis nominiert. Ebenso für den Deutschen Fernsehpreis für die beste Moderation für die Musik-Castingshow „X Factor“ (2010), Bester Entertainer (2011) und Bester Show-Moderator (2014). 2011 und 2012 erhielt er dann für „X-Factor“ den Bayrischen Fernsehpreis für „Beste Unterhaltung“ sowie den Radiopreis Sieben von Radio 7.